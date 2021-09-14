Минфин предложил увеличить налог на добычу для металлургов до 5% от их выручки

В Минфине наконец придумали способ, как заставить раскошелиться олигархов от металлургии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минфине наконец придумали способ, как заставить раскошелиться олигархов от металлургии. Те прочно засели в Топ-10 списка «Форбс». А по итогам этого года еще и выбьются в лидеры. Все благодаря мировой конъюнктуре. Цены на металлы выросли в разы. Резко увеличилась и чистая прибыль горнодобывающих, обогатительных и металлургических компаний. При этом сверхдоходы в этой отрасли были и раньше.

- За последние десять лет операционный денежный поток составил 13 трлн рублей, а капиталовложения - 5 трлн рублей. Акционеры компаний сектора получили 6 трлн рублей дивидендов. Распределение ренты в пользу бюджета низкое - 1 - 10% против 50 - 70% в нефтяном секторе, - и с ростом мировых цен этот дисбаланс только усиливается, - приводит цитату из ведомственного документа «КоммерсантЪ».

Чиновники считают, что горным компаниям нужно поднять налог на добычу полезных ископаемых — примерно втрое. В этом случае он вырастет до 3 — 5% от выручки. Это соответствует мировым аналогам. Дополнительный доход бюджета при этом составит около 100 млрд рублей. Это та сумма, которую еще весной этого года назвал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Тогда он сказал, что металлурги «нахлобучили» бюджет, потому что поставляли продукцию по завышенным ценам, в том числе и для выполнения государственных заказов.

По мнению экспертов, логичнее было бы ввести плавающий механизм, как это сделано с экспортными пошлинами на зерно. Если цены высокие, налог может быть выше, если низкие — ниже. Кроме того, нужны исключения для перспективных, сложных и труднодоступных месторождений. Иначе у компаний не будет стимулов заниматься их разработкой. Налоговые изменения рассмотрят в правительстве уже в конце сентября. А вступить в силу они могут с начала 2022 года.