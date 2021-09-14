Экзамен по русофобии: США признали Россию главной угрозой для себя в Восточной Европе

Агентство США по международному развитию (USAID) запустит программу «поддержки демократии» в восьми странах ЕС Фото: EAST NEWS

В Соединенных Штатах решили, что страны Восточной и Центральной Европы нуждаются в укреплении их приверженности евро-атлантическим ценностям. Агентство США по международному развитию (USAID) запустит программу «поддержки демократии» в восьми странах ЕС. Примечательно, что эти курсы «повышения квалификации» организуют для тех, кто уже давно считаются «отличниками» в усвоении и внедрении «западных ценностей» и приводятся как пример для подражания стремящимся на Запад Украине, Грузии и Молдавии. Что здесь не так?

Действительно, учить Евроатлантику любить собираются тех, кто и так, казалось бы, от нее без ума - Болгарию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Хорватию. Все они уже давно в НАТО и даже признаков того, что их там что-то не устраивает, не подают. Но не будут же американцы без серьезных причин тратить силы и финансы там, где и так все под контролем. На место все ставит вторая цель заявленной программы – противостоять «злонамеренному иностранному влиянию». А кто это влияние может оказывать? Тут, как говорится, к бабке не ходи - Россия и Китай!

В описании конкретных задач проекта так и сказано: борьба с «влиянием России». Именно она прописана в нем как главный «злонамеренный субъект», расшатывающий евро-атлантическую солидарность и «сеющий раздор при помощи дезинформации». Но ведь это чуть ли не прямое признание того, что влияние и авторитет России в последние годы укрепились там, где их, казалось бы, чем только не искореняли - в Европе. И не просто в Европе - мало ли до Уральского хребта стран насчитать можно - в самом Евросоюзе, с которым, по его же инициативе, отношения у России практически разрушены. И раз новый проект потребовался, значит, по заокеанским оценкам, это «вредоносное» влияние будет только усиливаться.

Механизм усиления демократических ценностей там, где они вроде бы и так победили, традиционный - через сеть НКО и «гражданское общество». Именно они будут укоренять евроатлантическое единство и обеспечат идейное доминирование США в восточноевропейских странах на уровне регионов и самоуправлений даже в том случае, если их правительства по каким-либо причинам решат отклониться от указанного им курса.

С учетом того, что в ЕС уже и сейчас немало диссидентов, сомневающихся в либеральных ценностях - Венгрия и Польша, например, - намечаемая программа должна обезопасить интересы США на будущее. Ведь если сегодня поляки и венгры не подписываются за права ЛГБТ, то кто знает, как они через несколько лет без этой ценности будут отстаивать и евроатлантическое единство? Парадокс получается: чем больше США борются со «злонамеренными субъектами» за сохранение своей гегемонии в мире, тем фронт этой борьбы становится все шире. Ну ладно линия фронта по Грузии с Украиной, но теперь и за Чехию с Болгарией биться придется?

Очевидно, что новая затея вписана в давнюю идею Байдена провести в первый год своего президентства «саммит в поддержку демократий» - создать широкий альянс своих союзников для противостояния «автократиям» в мире. Из-за пандемии в этом году в декабре ее проведут в виртуальном формате, а еще через год - уж точно в очном. За это время на «поддержку демократий» США собираются потратить только по линии USAID около трех миллиардов долларов.

Только вот обстановка международная не совсем подходящая складывается, чтобы «продать» эту идею президента США. Про Афганистан даже говорить уже неудобно. Особенно на контрасте с Сирией. Китай, патентованная «автократия», все более жестким тоном разговаривать с Западом начинает. Россия под санкциями не «рвется в клочья» и уверенно ускоряется, гиперзвук, опять же, не к ночи будь помянут… А в Америке все, как оказалось, весьма запущено - расовые противоречия никак не лечатся, выборы президентские - просто мастер-класс по фальсификации их результатов, страна как была расколота практически пополам, такой и остается.

Поэтому естественной реакцией руководства Штатов на то, что «ветер века» дует не в их паруса, - надувать щеки и пытаться держать построенный при другой погоде курс. Тем более что технологии «поддержки демократий» отработаны, опорные точки есть, за деньгами дело не станет… Так что надо только «углубить и расширить». Процесс идет.