Кулинарный баттл: завтрак для школьника на «отлично»

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Организаторы мероприятия – проект «Здоровое питание», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», и медиагруппа «Комсомольская правда». На этот раз тема кулинарного состязания – «Завтрак на «отлично»: заряди школьника по полной!». Выясним, как и чем лучше всего кормить ребенка перед школой и что полезного положить в ланч-бокс.

Баттл традиционно пройдет в кулинарной студии CulinaryOn. Там соберутся популярные фуд-блогеры и будут бороться за звание лучшего Insta-кулинара. Им предстоит приготовить простые и полезные блюда для завтрака, которые помогут детям зарядиться энергией для успешной учебы. А также предложить идеи здоровых перекусов, которые позволят школьникам поддержать силы в течение дня.

Блюда будет оценивать авторитетное жюри, на этот раз в него войдут: актриса Алиса Гребенщикова, Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора; Мария Гмошинская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии «Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии»; шеф-повар студии CulinaryOn.

Жюри учтет не только вкус и пользу представленных блюд, но и их подачу, а также сервировку, баланс ингредиентов и то, насколько уникальными и здоровыми были представленные рецепты. Автору самого полезного, вкусного и красивого завтрака вручат главный приз. Остальные фуд-блогеры получат памятные дипломы и подарки.

В поддержку баттла проходит конкурс в соцсетях «Комсомольской правды» (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники)

– в комментариях к постам нужно написать свой рецепт здорового завтрака для детей.

Победителей конкурса объявим в финале баттла, лучшими рецептами поделимся со всеми зрителями, а их авторы получат призы – книги из кулинарной коллекции издательства «Комсомольская правда».

Трансляция баттла будет проходить в прямом эфире в соцсетях «Комсомольской правды» и проекта «Здоровое питание» – вы сможете увидеть все кулинарное шоу от начала до конца. Начало 14 сентября в 12:00, присоединяйтесь – будет весело, полезно и интересно!