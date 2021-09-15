Почему при инсульте смертельно опасно принимать лекарства для снижения давления, объяснил профессор-кардиолог

Понижать давление при инсульте смертельно опасно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если при инсульте вы даете человеку лекарство для снижения давления, то буквально добиваете больного, это смертельно опасно! С таким предупреждением выступил главный врач городской клинической больницы Москвы №71 Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

При этом большинство людей в курсе, что повышенное давление - одна из главных предпосылок для инфарктов и инсультов. Значит, если случилась сосудистая катастрофа, нужно поскорее дать пострадавшему таблетку, чтобы сбить давление, уверены многие. И это большая ошибка! - подтвердил kp.ru один из ведущих российских кардиологов, заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центр кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Сергей Терещенко.

- Об этом сказано во всех медицинских рекомендациях, руководствах для врачей: если у пациента развивается инсульт на фоне высокого давления, то не надо снижать его, нельзя сразу давать гипотензивные препараты, - говорит Сергей Николаевич. - Когда у человека происходит острое нарушение мозгового кровообращения (так на медицинском языке называется инсульт. - Ред.), то, снизив давление, мы еще сильнее ухудшим кровоснабжение головного мозга. И таким образом еще больше усугубим тяжесть последствий инсульта, - поясняет эксперт.

Иными словами, из-за ослабления кровотока при снижении давления мозг будет сильнее страдать от недостатка кислорода и питательных веществ. Из-за этого ускорится гибель нервных клеток.

ЛУЧШЕЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

- Сергей Николаевич, а что еще нельзя делать в ожидании приезда Скорой? Какие ошибки чаще всего совершают близкие, стремясь помочь больному?

- На самом деле лучшее, что могут сделать окружающие - это уложить человека, придать ему горизонтальное положение. Можно подложить что-то под голову, чтобы она была чуть приподнята. Предпринимать какие-либо еще действия, если у вас нет медицинского образования, категорически нельзя.

- То есть давать попить воды, капать корвалол или валидол под язык - все это противопоказано?

- Да, повторю: не делать ни-че-го, только ждать Скорую.

- Многие помнят, что в разгар эпидемии ковида машины по «03» приезжали с большой задержкой из-за огромного потока больных. В некоторых регионах и сейчас эпидобстановка сложная. В какой срок после инсульта важно добиться, чтобы больного забрали по Скорой?

- Есть так называемый «золотой час», в который пациента с инсультом нужно доставить в медорганизацию и начать оказание медпомощи. Точнее, это первые четыре часа с момента развития инсульта, на медицинском языке - «терапевтическое окно». В такой срок нужно, чтобы больного привезли в стационар, где есть возможность проведения компьютерной томографии, и после нее начали применять тромболитическую терапию (упрощенно говоря - растворять тромб, закупоривший сосуд в головном мозге. - Ред.). Если удалось уложиться в эти четыре часа, то с большой вероятностью результаты лечения будут хорошие.

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Как сейчас лечат пострадавших от сосудистых катастроф

Инсульты бывают двух видов:

- Ишемический - когда тромб закупоривает мозговую артерию. Кровь не поступает к участку мозга, и он погибает.

- Геморрагический инсульт - вследствие разрыва мозговой артерии. Кровь изливается в мозг, и клетки в зоне кровоизлияния гибнут.

Опасность приема лекарств для снижения давления касается в первую очередь ишемических инсультов. По статистике именно от них страдает 80% пациентов и даже более. Однако определить вид инсульта без проведения компьютерной томографии невозможно.

Геморрагические инсульты происходят примерно в 20% случаев и заканчиваются летальным исходом в течение первого месяца почти у половины пациентов. Успехи в лечении ишемических инсультов намного выше. Основные методы спасения - тромболизис (растворение тромба) и тромбоэмболэктомия (то есть удаление тромба). Также обязательно нужно принимать меры по профилактике осложнений (отека головного мозга, судорожного синдрома и др.), для защиты от повторного инсульта и начинать раннюю реабилитацию. Подробно про пять «золотых» мер помощи пострадавшим от инсультов - на kp.ru в разделе «Здоровье».

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Угроза воспаления сердечной мышцы из-за ковида оказалась преувеличена

В первое время после начала эпидемии было много переживаний, что COVID-19 сильно бьет непосредственно по сердечной мышце, миокарду. Из-за этого начинаются воспаления, миокардиты. Однако сейчас стало очевидно, что ожидание резкого скачка таких диагнозов, связанных именно с перенесенным ковидом, к счастью, не подтвердилось, рассказал kp.ru профессор Терещенко.

- Сначала была едва ли не паника, что нас накроет поток «постковидных» миокардитов. Но ничего подобного не произошло. Рост этого заболевания сердца настолько невысокий, что об этом даже говорить нечего, - отметил врач.

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