Родина станет могучей, а народ - богатым и счастливым!

Владимир Жириновский уверен: когда власть прислушивается к ЛДПР, улучшения видны сразу!

- Владимир Вольфович, на этих выборах ЛДПР выдвигает своих кандидатов в депутаты Государственной Думы. Для чего?

- Наша партия - старейшая партия России. Мы первыми выступили в защиту социально незащищенных слоев населения. Мы первыми опубликовали программы поддержки материнства, пенсионеров, инвалидов, армии, молодежи. Благодаря нам люди сегодня имеют бесплатные образование и здравоохранение. Мы знаем, как сделать Россию процветающим государством. И чтобы наша Родина стала могучей, а народ - богатым и счастливым, ЛДПР идет на выборы-2021. Наши законопроекты - это путь к лучшей жизни. Если за нас проголосует большинство избирателей, вы уже через год не узнаете страну. Люди будут ходить со счастливыми улыбками на лицах.

- Но ведь и власть помогает пенсионерам, вводит материнский капитал и укрепляет армию и другие госструктуры.

- Во-первых, то, что в преддверии выборов судорожно пытаются сделать чиновники, ЛДПР пробивала десятилетия. Все подвижки в социальной, демографической, оборонной, экономической, медицинской, образовательной и остальных областях - это выполнение созданных специалистами ЛДПР программ. Во-вторых, да, нынешняя власть реализует наши идеи. Но медленно и крайне непоследовательно. В прошедшем году власть прислушалась к ЛДПР. И сразу видны улучшения. Введено обсуждение кандидатов в члены правительства фракциями Госдумы. Отозван бесчеловечный законопроект об изъятии детей из семьи за 24 часа. Начались преобразования в налоговой системе. Придет время, и власть поймет, что нет ничего лучше, чем предложенная ЛДПР шкала прогрессивного налога. Пусть миллиардеры платят больше, а граждане с низкими доходами не платят вовсе. Но для того чтобы программа преобразования заработала, надо, чтобы у руля власти в России встала ЛДПР.

- С какой программой идет ЛДПР на выборы? Вкратце.

- Главная проблема - ЖКХ. Оплата услуг ЖКХ пожирает доходы российских семей. ЛДПР требует списать долги перед управляющими компаниями пенсионерам, бедным и родителям-одиночкам. И поскольку тарифы были завышены, мы требуем, чтобы на эту сумму нашим гражданам сократили оплату коммунальных услуг. Второе: некачественные продукты заполнили магазины. ЛДПР предлагает выделять российским фермерам бесплатные торговые места на рынках. Третье. Нищенская пенсия обрекла миллионы пенсионеров на прозябание. ЛДПР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст и поднять пенсии на достойный уровень! И естественно, надо обязательно вернуть отнятую у работающих пенсионеров индексацию. Они не ради развлечения ищут подработку, а чтобы не умереть с голоду!

- Что вы лично хотели бы сейчас сказать избирателям в завершение нашего интервью?

- Граждане России! Нам нужен лишь рывок, а затем последовательное неостановимое и неотвратимое движение только вперед. Ни шагу назад! Мы никого не боимся, мы сильны,

смелы, мужественны. Мы с оптимизмом, надеждой и верой смотрим в будущее своей страны, любимой родины России. Мы заявляем: одна страна, один верховный правитель, одна идеология, одно знамя, один гимн, одно гражданство - российское, один государственный язык - русский, одна клятва на верность - России. Избиратель! Распрями плечи! Окинь этот мир уверенным взглядом! Ты свободный человек! Ты идешь по своей родной земле! Иди по ней гордо! За то, чтобы освободить нас от иноземного рабства, отдали жизни десятки миллионов твоих соотечественников. Будь достоин славы и подвигов своих предков!

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.