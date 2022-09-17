Ирландия покончит с неуемными амбициями «минерального» олигархата

«Тольяттиазота» - один из мировых лидеров производства аммиака Фото: ТАСС

Статистика Центробанка свидетельствует, что отток капиталов из России ускоряется очень быстрыми темпами - за 8 месяцев этого года сумма выведенных за кордон средств выросла почти в полтора раза и составила более $51 млрд

Одновременно на крайне низком уровне остаются прямые иностранные инвестиции в нашу страну - по сравнению с пиковым в этом отношении 2013-м годом они уже упали в 8 раз!

Разумеется, без решения этой фундаментальной экономической проблемы, рассчитывать на уверенный рост ВВП, соответствующее повышение уровня жизни граждан и вхождение России в ряд развитых стран было бы, по меньшей мере, наивно.

Причина невозможности «починить» пресловутый инвестиционный климат в стране хорошо известна. Согласно результатам опроса предпринимателей, лишь 11% из них верят в то, что частная собственность в стране надежно защищена. И более половины - 59% - из руководителей компаний выразили уверенность в том, что в случае корпоративного конфликта победа останется у стороны, обладающей наибольшем административным ресурсом .

Проще говоря, связанной с людьми в высших эшелонах власти. Попытки отстоять свои права и честное имя в судах в данном случае, как правило, являются бесполезными. Увы, говорить о независимой судебной власти в России сегодня просто смешно.

В этой связи любопытен очередной эпизод давнего корпоративного конфликта «Тольяттиазота» и «Уралхима», который уже давно назван аналитиками «корпоративной войной десятилетия». Один из мировых лидеров производства аммиака, «ТОАЗ», который уже десяток лет отбивается от попыток поглощения от агрессивной нерыночной экспансии «Уралхима», получил цивилизованную возможность на рассмотрение дела по существу и защиты своих интересов в Высоком суде Ирландии.

Цена вопроса - $2млрд. Именно столько мажоритарные акционеры «ТОАЗа» требует за непрекращающиеся попытки недружественного рейдерского поглощения.

По-своему иронично, что свой шанс на восстановление справедливости тольяттинцы получили благодаря тому, что де-юре «Уралхимом» владеет иностранная компания - зарегистрированная на Кипре Uralchem Holding PLC.

Так что будь фактический собственник холдинга Дмитрий Мазепин более последователен в курсе на деофшоризацию, то, возможно, так и продолжалось бы его победоносное шествие по российским судам. А теперь де-факто иностранная компания «Уралхим» предстанет перед правосудием по месту своей иностранной приписки и по нормам британского права.

Теперь от того признает или нет ирландский суд свою юрисдикцию в «битве» двух российских производителей минеральных удобрений, зависит судьба одного из крупнейших экспортеров страны, к каковым безусловно относится «Уралхим». Дело в том, что компания-побратим холдинга - «Уралкалий», который также находится во владении Дмитрия Мазепина, уже должен российским кредиторам 493 млрд рублей (около $7 млрд). То есть неблагоприятный исход дела в Ирландии может сделать уровень долга запредельным и поставить «Уралхим» в очень сложное положение перед своими акционерами. И да, можно сколько угодно говорить, что по Конституции решения российских судов имеют в стране приоритет над международными, но для экспортно-ориентированных компаний вердикт европейского правосудия имеет первостепенное значение. Какой смысл, к примеру, продолжать «гоняться» за приобретение «Тольяттиазота», если западные партнеры будут считать сделку ничтожной?

С точки зрения российского инвестклимата, перенос слушаний в Ирландию может иметь двойственное значение. С одной стороны, беспристрастное и дотошное правосудие Британских островов может вытащит на свет Божий доселе неизвестных подробностей о подлинных пружинах бизнес-процессов в России (как это было на памятном суде Абрамовича и Березовского в Лондоне. И хорошей репутации предпринимательскому сообществу в стране это вряд ли добавит.

С другой стороны, победа «Тольяттиазота» в Ирландии могла бы стать своего рода «очищающим прецедентом», при виде которого иные олигархические структуры воздержатся от своего неуемного желания поглотить все, что находится в их зоне видимости.