Москвичи никак не могут продать яблоки: сладкие - по 50, кислые – по 40 рублей

Яблочных объявлений на «Авито» больше 520 штук. Фото: Алиса ТИТКО

В соцсетях можно встретить сотни постов об урожае яблок. Дачники сначала радовались и хвастались полными ведрами, а теперь берутся за голову: «Варенье закрыли, компоты сварили, друзьям раздали, а что делать с остальными?» От безысходности одни просто выбрасывают, другие - пытаются продать через интернет.

Ведерко яблок до метро

Яблочных объявлений на «Авито» больше 520 штук. Каждый пытается сделать аппетитные фото и описание, чтобы скорее продать урожай. Читаешь и понимаешь, что таких сортов в магазине не встретишь.

- «Штрифель», «Петрова десертное». Сочные, крупные. Пойдут и на стол, и в пюре, варенье, компот. Сладкие - по 50, кислые – по 40 рублей. Забрать можно в Москве или Королеве, - значится в объявлении Светланы.

- Яблоки «Антоновка», «Богатырь», «Памяти Графского» - любые по 100 рублей за кило, - предлагает продавец Нина.

Торговаться можно. Или найти совсем бюджетные яблочки – по 30, 25 и даже по 10 рублей за килограмм. Продавцы готовы доставить фрукты до удобной станции метро, при условии, что вы покупаете минимум ведерко.

Смотрю на свои два ведра яблок и это только малая часть урожая, привезенного из Пустого Ярославля. Понимаю, что шарлотку придется готовить до майских праздников. Может быть тоже попробовать продать по 25 рублей за кило? Перебрала. Красивые - на продажу, остальные – себе. Сделала красивые фото, составила объявление на «Авито». И тут я узнала, что публикация на один день обойдется 71 рубль. Провожу математические расчеты и понимаю, что проще отдать. Только кому? Работаем мы удаленно, подружки говорят, что яблоки – это углеводы.

- Я продаю уже не первый год, есть постоянные клиенты, которые заказывают сразу 10 или 20 кг. А продавать два-три килограмма, конечно, не выгодно, - делится со мной опытом продаж Николай.

Яблочное нашествие

Опытные огородники говорят, что урожай яблок в этом году не спроста. В прошлом сезоне были благоприятные условия – яблони не были перегружены, шли дожди, было солнечно. И деревья заложили много плодовых почек. Как результат, яблочное нашествие по всей стране.

- В России как-то не принято ухаживать за яблонями профессионально, у нас любительские сады. Если за деревом ухаживают (подрезают ветки, удобряют), то оно равномерно закладывает плодовые почки каждый год. Когда системы нет, то яблоня один год много плодов дает, на следующий год берет отдых, - говорит kp.ru Андрей Туманов, глава «Садоводов России».

- А если яблоки не собирать с дерева то, что будет? Правда, уже некуда их складывать…

- Яблоки гниют. Падалица (упавшие с дерева) бывает всегда. Если же яблоки не убирать, то количества гнилья будет только увеличиваться. Представьте себе больницу, а там бинты раскиданы, грязно, антисанитария. Вы из такой больницы сбежите. Тоже самое и у вас на участке – антисанитария из-за гнилых яблок. Лучше, конечно, плоды собирать.

Главный садовод Андрей Туманов уже закрыл несколько банок с яблочным соком, ежедневно ест плоды и раздает соседям. А остальные яблоки, к большому сожалению, закапывает в землю – создавая удобрения.

. Фото: Алиса ТИТКО

Два-три яблока на десерт

Диетологи называют яблоки не только «полезным десертом», но и «целой аптекой» с полезными веществами (пектин, антиоксиданты, минеральные вещества, белок).

- В яблоках даже есть органический йод. В шести зернышках – суточная норма йода. Яблоко очень полезный продукт, но и высокий гликемический индекс, поэтому не всем можно потреблять в больших количествах, - говорит kp.ru диетолог Маргарита Королева.

- Какая норма яблок в день?

- Два-три плода (но не больше!) можно есть хоть каждый день. Если у человека сахарный диабет или склонность к ожирению, то лучше не злоупотреблять. И лучше не есть фрукты после 16.00-17.00, позже поджелудочная железа по-другому реагирует на поступление в организм углеводов. Также это помешает правильной работе гормонов сна.

Еще диетологи просят не употреблять яблоки сразу же после обеда или ужина, нужно сделать двухчасовую паузу между приемами пищи и яблочным десертом. Приветствуют употребление яблок только вместе с зерновыми или в составе салата с морковью и сельдереем – например, на завтрак.

А вот яблочное варенье может принести пользу только, если его сварили без сахара. Любители печеных яблок должны знать, что при термической обработке фрукты теряют большое количество антиоксидантов, поэтому лучше их есть свежими.

- Пектин и клетчатка в печеном яблоке, конечно, останутся. Для людей с особенностями работы желудочно-кишечного тракта, при наличии дисбактериоза, с язвенной болезнью яблоко может оказаться в зоне индивидуальной непереносимости, поэтому лучше есть печеные, - говорит Маргарита Королева.

- Помогут яблоки сбросить лишний вес?

- Однозначно. Но в первую очередь, нужно разнообразно питаться. Многие сейчас перешли на интервальное питание – каждый для себя по-своему понимает этот проект. Пищевое окно делают сильно длинным (около 16 часов), остается всего один-два приема пищи, что не позволяет разнообразить рацион. И такой метод не на перспективу. Да, он даст эффект похудения (от слова «худо»), но это история не про здоровье. Для здоровой стройности нужно питаться разнообразно.

- А разгрузочные дни на яблоках вредны или полезны?

- Для снижения веса можно использовать разгрузочные дни с использованием яблок. Взять пять-шесть больших зеленых яблок (семеринка, антоновка), их нужно запечь при температуре 80 градусов - всего 12-15 минут в духовке. В кратер яблок можно положить немного клюквы. В течение дня есть только печеные фрукты, пить много воды. Насыщение будет, при этом 1-2 разгрузочных дня дадут динамику процесса снижения веса.

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