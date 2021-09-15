Итальянская полиция изъяла 500 фальшивых картин великого Бэкона

При обыске в частном доме карабинеры также обнаружили наличные и драгоценности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские полицейские нашли и изъяли поддельные картины, на которых стояла «подпись» великого ирландского художника Фрэнсиса Бэкона. Общее количество хорошо выполненных фальшивок составило более 500 единиц.

При обыске в частном доме карабинеры также обнаружили наличные и драгоценности, стоимость которых оценивается почти в €3 миллиона. Всего же по делу «выпуска в обращение поддельных произведений искусства, мошенничества и отмывания денег» задержаны пять человек, передает Le Point.

Главный подозреваемый - итальянский коллекционер, имя которого пока не раскрывается. Известно лишь, что в 2018 году он уже был фигурантом двух уголовных расследований, поэтому находился под тайным наблюдением.

В ходе допроса правоохранители выяснили, что поддельные картины члены организованной группировки продавали за большие деньги: цены доходили до €600000 за одну картину. Фальшивые произведения искусства они продавали самым разным клиентам, многие из которых были постоянными.

Члены преступной группировки также планировали выставлять фальшивки на международных выставках, в галереях и на профильных сайтах в надежде продать их как можно дороже.

Фрэнсис Бэкон – английский художник-экспрессионист и мастер фигуративной живописи. В своих работах он изображал человеческое тело – вытянутое, искаженное, в различных геометрических формах. Его полотна высоко ценятся среди почитателей искусства и считаются одними из самых дорогостоящих.

Картина кисти Бэкона «Три эскиза с Лусиено Фрейдом» в 2013 году была продана с аукциона за $142,4 миллиона и вошла в список самых дорогих картин, когда-либо выставленных на торгах.