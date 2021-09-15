Кулинарный баттл: школьников «зарядили» полезными и вкусными завтраками

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состоялся третий кулинарный поединок, который совместно проводят проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», и медиагруппа «Комсомольская правда». На этот раз тема состязания звучала так: «Завтрак на «отлично»: заряди школьника по полной!».

Шоу перешло в live-формат: оно транслировалось в соцсетях в прямом эфире. Мероприятие проходило в кулинарной студии CulinaryOn, где соревновались популярные фуд-блогеры: Ната Дунаевская, Эсма Володина, Таня ЗОЖ, Дженнет Даудова. Каждая из девушек должна была за 25 минут приготовить вкусный и полезный завтрак для школьника, – чтобы ребенок мог зарядиться энергией перед уроками и взять с собой на занятия здоровый перекус.

Работы участниц конкурса оценивали члены авторитетного жюри, в которое вошли: Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора; Мария Гмошинская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии «Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии»; Маурицио Романьоли, бренд-шеф сети ресторанов Albero group.

Открыла шоу звездная гостья программы – актриса Алиса Гребенщикова. Она приготовила омлет по собственному рецепту.

«Сын любит максимально простую еду, поэтому обычно утром мы едим гречку, – пояснила Алиса. – Но сегодня я представлю наш “завтрак выходного дня” – омлет с секретом. Помимо яиц туда нужно добавить немного манной крупы и кефира. Любая детская еда должна быть не только полезной, но также яркой и красивой, поэтому для украшения блюда используем разноцветные помидоры и зелень».

В семье актрисы не возводят еду в «культ», но любят кулинарные эксперименты. Один из таких удачных опытов – шарлотка с творогом. Также неожиданно понравились тыквенные семечки – их добавляют во все салаты и гарниры. Дома всегда есть овощи (помидоры, огурцы, морковь) и фрукты (яблоки, апельсины) – для здорового перекуса.

Также Алиса рассказала, что привыкла готовить на публику, так как уже год играет в постановке «Некурортный роман» МХАТа им. Горького. Действие происходит на съемках кулинарного шоу. Шесть актрис в течение полутора часов готовят на сцене и делятся историями своих героинь.

Вдохновившись примером Алисы, фуд-блогеры также встали к плите. Они представили на суд жюри зеленую гречку с ягодами и орехами, сырники с кукурузной мукой, полезные бургеры и тосты с красной рыбой.

Все блюда прокомментировала научный эксперт Мария Гмошинская. Она одобрила состав представленных детских завтраков, но предупредила, что яйца обязательно должны быть хорошо прожарены, а переизбыток ягод или фруктов может вызвать аллергию, поэтому нужно добавлять их с осторожностью. Мария рекомендовала родителям соизмерять размер порций с возрастом детей и не заставлять доедать все до конца, если ребенок уже наелся.

Жюри оценивало не только вкус и пользу блюд, но и их оформление, подачу, а также баланс ингредиентов и то, насколько уникальными, здоровыми и подходящими для школьников были предложенные рецепты. Все блюда получились вкусными, поэтому экспертам было непросто выбрать победителя, но все же наибольшее количество баллов набрали тосты Наты Дунаевской – помимо слабосоленой форели в них был творожный сыр, огурцы, укроп и яйца. Блюдо получилось сбалансированным и универсальным: его можно как съесть на завтрак дома, так и использовать для перекуса в школе.

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова поблагодарила всех участниц за то, что они нашли время и пришли в кулинарную студию. «Девушки отлично справились с конкурсным заданием, все старались и каждое блюдо было по-своему уникальным. Рецепты не повторялись и отвечали тем требованиям, которые были озвучены сегодня – мы приготовили варианты завтрака для ребенка, сытного и полезного, который также удобно положить в ланч-бокс и взять с собой в школу», – сказала Екатерина.

В финале программы объявили и победителя конкурса для читателей, который проходил в соцсетях в поддержку баттла. Лучшим стал рецепт здорового завтрака для детей, который предложила Мария Никушина. Она получит книги из кулинарной коллекции издательства «Комсомольская правда».

Если вы пропустили трансляцию кулинарного баттла «Завтрак на «отлично»: заряди школьника по полной!», запись эфира можно увидеть здесь.