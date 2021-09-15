Сергей Лавров: «Хватит уже украинскому народу стоять с протянутой рукой»

Лавров призвал Киев «иметь какое-то свое достоинство» Фото: REUTERS

Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности сделал ряд интересных заявлений по поводу внешней политики нашей страны и ее «партнеров».

Сначала досталось американцам. В прошедшую пятницу на ковер в МИД вызвали посла США в Москве Джона Салливана. Вряд ли он насладился этой встречей, ведь повод, мягко говоря, не самый приятный — вмешательство Вашингтона в российские выборы.

- Я не буду подробно рассказывать об этих фактах, они касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство, - заявил Лавров.

Следом от министра прилетело украинцам, которые никак не могут успокоиться из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2».

- Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики, это у них вошло в привычку, в правило - что-нибудь обязательно клянчить у Запада, - отметил глава дипведомства. - Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы.

Лавров призвал Киев «иметь какое-то свое достоинство», объяснив, что «украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой».

При этом министр посетовал, что «все равно нападки на «Северный поток — 2» продолжатся.

- Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются своими антироссийскими мотивами, - объяснил руководитель МИД. - Тем не менее все работы по проекту уже завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора, который, вероятно, завершится в начале 2022 года.