Пользователи LiveLib выберут победителей премии Rock&Book 2021

Это первая в России премия в области аудиокниг, где победителей определяют сами слушатели и читатели

15 сентября стартует голосование ежегодной премии Rock&Book, созданной в 2019 году крупнейшим рекомендательным книжным сервисом LiveLib, который входит в группу компаний «ЛитРес».

Это первая в России премия в области аудиокниг, где победителей определяют сами слушатели и читатели, а не экспертное жюри. Ценители современного аудиоформата могут проголосовать за любимого чтеца и выбрать авторов лучшей озвучки. Главная цель мероприятия — отметить талантливых чтецов, а также повысить интерес к жанру аудиокниг.

В 2021 году в лонг-лист вошли произведения, озвученные за период с августа 2020 года. Всего за призы поборются 140 претендентов — в среднем по 17 участников на каждую номинацию. Интересно, что в лонг-лист попали и известные авторы, такие как Дина Рубина, Алексей Поляринов, Ефим Шифрин, Максим Ильяхов, Кира Ярмыш.

«Народное» голосование продлится с 15 сентября по 15 октября — целый месяц пользователи будут выбирать кандидатов и болеть за них. По итогам будут названы победители в восьми номинациях: Лучшая мужская/ женская/ авторская озвучка, Лучшая озвучка в жанре детской литературы, Лучшая озвучка в жанре художественной и нон-фикшн литературы, Лучшая озвучка блогера.

В 2021 году в этот список добавилась еще одна номинация — Лучший аудиоспектакль. Запись аудиоспектакля — сложный и трудоемкий процесс, на который может потребоваться год или даже больше. Тем не менее, количество претендентов велико — 65 человек!

Для того чтобы проголосовать за понравившегося кандидата, достаточно быть зарегистрированным на LiveLib и войти в свою учётную запись. Стоит отметить, что в этом году появилась возможность ближе познакомиться с чтецами: карточки кандидатов на сайте голосования дополнены кнопкой «Чтец», нажав на которую можно увидеть фото номинанта и краткую справку о нем.

Победителям достанутся диплом и статуэтка от сервиса LiveLib, годовая премиум-подписка от партнера премии — крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook, а также промокоды на 6 месяцев подписки от онлайн-кинотеатра more.tv. Номинанта, который удостоится максимального количества читательских голосов, ждет особый приз — пакет продвижения на сайте LiveLib.

Также, пока идет голосование в официальной группе премии Rock&Book в LiveLib, чтецы будут писать посты в формате мини-рецензий о прочитанных произведениях, делиться впечатлениями о сюжете и главных героях, а также расскажут о том, какие из понравившихся книг они уже озвучили, а каким произведениям хотели бы подарить свой голос в будущем.

Отдать свой голос за понравившихся дикторов или актеров озвучки читатели могут на сайте премии. Каждого проголосовавшего ждет подарок — скидка в размере 35% практически на весь ассортимент сервиса ЛитРес.