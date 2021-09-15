Сотрудник банка набрал на работе кредитов на 12 млн рублей и уволился

Мужчина активно пользовался удобным безлимитом по кредитной карте, но потерял меру и ушел в огромный минус Фото: Shutterstock

В полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из крупнейших онлайн-банков с заявлением на своего бывшего сотрудника. Безопасник рассказал оперативникам, что год назад к ним пришел работать 31-летний Иван С.* Молодой человек устроился консультантом в отдел обработки внутренних запросов и приступил к выполнению обязанностей.

Спустя пару месяцев Иван решил оформить кредитную карту в своем банке. Лимит на ней был небольшой, всего 15 000 рублей, однако вскоре у банка появилась новая функция - рассрочка для владельцев кредитных карт, которая позволяла совершать покупки превышающие лимит кредитки. Узнав о новой возможности, Ивана понесло. Сперва понемногу, а позже уже совсем уверенно, мужчина стал совершать различные покупки в долг по кредитке. За несколько месяцев Иван умудрился отовариться почти на 12 миллионов рублей.

Поняв, что зарплата простого консультанта не позволит ему вернуть такой долг, мужчина решил просто уволиться и сбежать от кредиторов.

«31-летний Иван С.* написал заявление на увольнение и покинул занимаемую должность по своему желанию. Сотрудники банка связывались с бывшим коллегой на счет его многомиллионных долгов по кредитной карте. Иван подтвердил, что действительно сам потратил такую сумму и планирует ее возместить банку. Шло время, но платить мужчина так и не начал. Представители банка решили написать заявление в полицию на злостного должника. Общий ущерб от действий мужчины составил 11 888 443 рубля.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту обращения представителя одного из крупнейших онлайн-банков России.

* Имена изменены