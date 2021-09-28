Питание пожилых пациентов: что есть, чтобы дольше жить

Фото: Shutterstock

Помню, в детстве случайно подслушала разговор.

- Сдали нашу Алевтину Николаевну в дом престарелых, - рассказывала моя бабушка дедушке. - Она обиделась. Гордая. Оказавшись в доме престарелых, отказывалась есть. И умерла. От голода.

История меня очень напугала. Образ худой и бледной Алевтины Николаевны каждый раз всплывал за обеденным столом, когда в меня не лезли первое, второе и компот.

- Ешь давай, - отрезал дедушка.

И я ела. Даже если не хотела. Лишь бы не повторить судьбу той старушки…

Тема недоедания и дефицита продуктов вообще сильно отзывается у жителей бывшего СССР. Блокада и голодные годы не прошли даром. Они крепко зашиты в подсознании.

А ведь довольно много пенсионеров и сейчас испытывает недостаток питания. И дело не в только и не столько экономии или маленькой пенсии.

Врачи приводят такие примеры: около 4% смертей пожилых пациентов связано с недостаточностью питания. Неврологи уточняют - это вообще довольно распространенное явление. До 38% их пациентов в возрасте страдают «синдромом мальнутриции», что в переводе на русский язык и значит «недостаточность питания». Или белково-энергетическая недостаточность.

Она развивается, если не получать необходимое количество пищи. В первую очередь - белка, на протяжении долгого времени. Часто связана с образом жизни пожилых. С возрастом может притупляться само чувство голода. Бабушки и дедушки меньше двигаются, в том числе из-за болезней суставов.

Среди других причин «синдрома мальнутриции» врачи называют хронические заболевания, функциональные ограничения, когнитивные нарушения, пищевые привычки, прием некоторых лекарств, изменения восприятия вкуса и запаха, состояние полости рта. Кроме того, есть социальные причины: бедность, одиночество.

И конечно же, в потере аппетита бывает виновата частая спутница после пенсионного возраста - депрессия.

Недоедание серьезно сказывается на здоровье. Снижается иммунитет, увеличивается риск различных инфекционных заболеваний. Происходит атрофия мышц. Бывает, снижение активности и недостаток питания в итоге закачиваются переломом шейки бедра. И уж конечно, сказывается на психическом состоянии пациента. Может даже обернуться пролежнями… И речь идет об утрате автономности, о потере самостоятельности. Человек не может сам себя обслуживать. Оказывается в положении, когда ему постоянно нужна помощь и необходим присмотр.

Отдельной статьей идут пожилые люди после инсульта, с неврологическими заболеваниями. Альцгеймер, Паркинсон, деменция - увы, знакомые многим россиянам диагнозы. Эти заболевания серьезно увеличивают риск «синдрома мальнутриции»

Качественное питание - один из главных фактов благоприятного прогноза о продолжительности жизни человека.

Если есть проблемы, выходом может стать лечебное питание. Благо в современном мире и такое есть! Фрезубин - это специализированное питание в виде крема и напитка с разнообразными приятными вкусами. Как объясняют эксперты, это «эффективная доза белка и энергии в одном флаконе», поддержание мышечной массы, профилактика падений и переломов. И как следствие - улучшение качества жизни.

Напиток с пищевыми волокнами

Человеку не придется бороться за здоровье, ежедневно впихивая в себя вареную курицу, тем более что в пожилом возрасте снижается метаболизм и усвоение питательных элементов, в этом случае на помощь придет специализированное питание Фрезубин, содержащиеся в нем белок и энергия легко усваиваются. Кстати, в линейке Фрезубин есть несладкие вкусы, в виде супа, а также Фрезубин в маленьком объеме 125 мл со сливочным вкусом. Также врачи рекомендуют Фрезубин для восстановления пациентов, перенесших инфекционные заболевания, включая COVID-19.

Это специализированное лечебное питание. Так что решение о необходимой дозировке и сроке приема должен принимать врач. Для пожилых пациентов невролог или терапевт, медик, у которого человек наблюдается. Можно не стеснятся, спросить у врача - какое питание рекомендовано для него, если есть определенные проблемы с белково-энергетической недостаточностью и потреблением пищи. Показанием к специализированному лечебному питанию могут быть пожилой возраст 65+, неврологические заболевания, онкологические заболевания, перенесенные вирусные заболевания, включая COVID-19, и другие состояния, требующие повышенной энергии и белка.

Печально описывать, но у пожилых такое случается… Дисфагия - то есть нарушение глотания. Довольно частое осложнение при неврологических заболеваниях. Его неврологи еще называют «бульбарные расстройства». Таким пациентам стоит попробовать Фрезубин крем, его специально разработанная консистенция густой сметаны облегчает глотание и препятствует попаданию пищи в легкие, соответственно уменьшает риск пневмонии. У крема 5 приятных вкусов, которые помогут облегчить процесс питания при проблемах с глотанием.

Фрезубин со вкусом земляники

Все продукты под брендом Фрезубин - это лечебное питание. Чем это питание особенно? Во-первых, в нем много белка. В одном маленьком флаконе 20 граммов белка для придания сил и поддержания мышечной массы. 400 ккал для восполнения энергии. Во-вторых, производит немецкая фармацевтическая компания, а на таких производствах особый контроль за качеством. Это же немцы. В-третьих, тот же самый флакончик содержит все необходимые витамины и минералы, также пищевые волокна для нормализации работы ЖКТ.

Почему я вспомнила о той бабушке из моего детства, Алевтине Николаевне? Думаю, родные ее отправили в дом престарелых не потому, что не любили. Они просто не справлялись с ее состоянием. И есть она наверняка перестала не от обиды. У нее было какое-то неврологическое заболевание. Возможно, если бы родным удалось наладить ее питание, судьба этой бабушки не стала бы такой трагичной.

Смотреть видеосюжет Питание в пожилом возрасте

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Реклама