Перебегал по льдинам через Енисей: Каким было детство Сергея Шойгу

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Фотографии короткого отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в сибирской тайге традиционно облетают весь мир. Удивительная мощь дикой природы на них не может не вдохновлять.

Министр обороны России не раз признавался, что Сибирь для него - совершенно особенное место. И любовь к нему не случайна, а привита с самого детства.

– Все мое тувинское детство – это неукротимая жажда приключений. Вот вам приходило когда-нибудь в голову перебежать во время ледохода реку по льдинам? А мы перебегали. Через Енисей, - рассказывал Сергей Кужугетович.

Каким было сибирское детство Сергей Шойгу, а также о путешествиях в тайгу и особом отношении к природе - читайте в нашем материале.