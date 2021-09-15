«Бесогон» снова гонит бесов

Оскароносный режиссёр подробно проанализировал несоответствие того, что заявляется в программах и предвыборных обещаниях партий

Никита Сергеевич накануне выборов в вышедшей в среду программе врезал из орудий главного калибра по политикам-говорунам, в том числе из парламентских партий. По тем, кто от выборов к выборам раздает яркие обещания, которые потом успешно тонут в тине забвения. Михалков представил теле-свидетельства того, как многие известные фигуры российского политического бомонда, начиная с 90-х годов, бьют хлесткими фразами по рецепторам россиян-избирателей — не отвечая впоследствии за последствия таких «ударов».

Оскароносный режиссёр подробно проанализировал также несоответствие того, что заявляется в программах и предвыборных обещаниях партий, тому, что на самом деле думают и как ведут себя представители тех или иных спектров нашей политической палитры.

Неслабо досталось от младшего сына автора гимна СССР и России персонажам из главной левой партии страны. И ее лидеру, и заместителям, и фигурам помельче. Особенно впечатляют приведенные высказывания по отношению к Крыму, к Навальному, к протестам.

Остальные тоже подверглись критике.

В программе звучит вопрос, ответить на который предлагается зрителям: вы готовы поверить людям, которые столько лет обещают вам вот это, а ведут себя вот так?

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