Золотов вручил спортсменам-олимпийцам Росгвардии награды

Директор Росгвардии Виктор Золотов встретился со своими подчиненными - победителями, призерами и участниками XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Директор Росгвардии Виктор Золотов встретился со своими подчиненными - победителями, призерами и участниками XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

- В ходе торжественного приёма директор Росгвардии вручил спортсменам ведомственные медали «За проявленную доблесть» I степени, а также погоны военнослужащим-олимпийцам, которым присвоено очередное воинское звание, - сообщили в Росгвардии.

Среди награжденных: заслуженные российские борцы вольного стиля младший лейтенант Абдулрашид Саадулаев и прапорщик Завур Угуев, гимнасты старший лейтенант Денис Аблязин и прапорщик Никита Нагорный, героиня Олимпийских игр в Токио спортсменка-стрелок лейтенант Виталина Бацарашкина, синхронистка рядовая Полина Комар и другие известные спортсмены, которые проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Виктор Золотов напомнил, что настоящий триумф на играх в Токио произвело выступление лейтенанта Виталины Бацарашкиной, завоевавшей на этой Олимпиаде первое золото для России, а затем еще дважды принимавшей поздравления в качестве чемпиона и вице-чемпиона Игр.

Поставил в пример других военнослужащих. Так, впервые за последние двадцать пять лет золото в мужском командном многоборье России принесла сборная по спортивной гимнастике, костяк которой составили представители Росгвардии — прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян и старший лейтенант Денис Аблязин, который участвовал в трёх Олимпиадах, завоевав в общей сложности семь олимпийских наград.

Традиционно сильно выступили борцы вольного стиля, в числе которых прапорщик Завур Угуев и младший лейтенант Абдулрашид Садулаев, ставший в итоге двукратным олимпийским чемпионом.

Рядовой Полина Комар завоевала олимпийское золото в составе команды наших восхитительных «русалок»-синхронисток

Всего в состав олимпийской сборной России вошли 26 военнослужащих Росгвардии. Они завоевали 16 медалей — 6 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых.

- Главный итог ХХХII Олимпийских игр измеряется не количеством драгоценного металла, завоеванного в спортивных баталиях - можно лишить команду зрительской поддержки, флага, гимна и даже пьедестала, но невозможно сломить дух национальной гордости, который всегда питал нас, придавая дополнительные силы в годы самых суровых испытаний, и выступление российских олимпийцев в Токио это убедительно доказало, - подчеркнул Золотов и поблагодарил спортсменом за волю к победе.

Глава ведомства напомнил, что, начиная с первого участия советских спортсменов в летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, военнослужащие войск правопорядка неизменно выходят в состав национальных сборных команд. За эти годы воины внутренних войск и войск национальной гвардии завоевали 273 олимпийских медали различного достоинства. И традиция побеждать передается в войсках из поколения в поколение.