Признаки нового мирового кризиса: В Китае обанкротился один из крупнейших застройщиков

Один из крупнейших застройщиков Поднебесной — Evergrande Group — заявил о предстоящем дефолте. Фото: Shutterstock

О том, что китайские компании по уши в долгах, аналитики трубят уже много лет. Экономический бум Пекина был связан в том числе с гигантскими заимствованиями. А сейчас есть риск, что крупный бизнес не справится с выплатами и начнутся дефолты. Первый звоночек уже состоялся. Один из крупнейших застройщиков Поднебесной — Evergrande Group — заявил о предстоящем дефолте.

В компании срочно ищут миллиард долларов, чтобы заплатить проценты кредиторам. Но сделать это трудно. У девелопера сложная финансовая ситуация, связанная с плохими продажами квартир. При этом общий долг девелопера составляет космическую сумму — больше 300 млрд долларов (22 трлн рублей, или весь объем федерального бюджета России на этот год). Даже для китайской экономики — это очень много.

Некоторые аналитики уже стали сравнивать происходящее с кризисом 2008 года. Тогда все происходило по похожему сценарию. Акции американских компаний понемногу снижались, но предпосылок для резкого падения не было. А потом произошло неожиданное банкротство инвестбанка Lehman Brothers, чей долг составил около 700 млрд долларов. И пошло-поехало. Инвесторы потеряли доверие ко всем активам и начали спешно распродавать ценные бумаги. Это запустило эффект домино и вызвало глобальную рецессию по всему миру.

Если подобное произойдет сейчас (а о потенциальном кризисе многие аналитики говорят уже несколько лет), это может резко опустить стоимость нефти и тем самым ударить и по экспортным доходам нашей страны, и по курсу рубля.

Тем не менее, как считают эксперты, на этот раз китайские власти могут учесть американский опыт и не допустить тогдашних ошибок. Один из вариантов — частично погасить долги компании с помощью государства и передать ее активы конкурентам. Другое дело — спасать подобным образом весь утопающий в долгах китайский бизнес не получится. И рано или поздно количество может перейти в качество.

Поэтому желательно к самому худшему сценарию все-таки подготовиться — например, избавиться от части собственных долгов и сформировать семейную кубышку в разных валютах.