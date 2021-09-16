Любовь Толкалина смело оголила грудь

Любовь Толкалина не перестает удивлять поклонников. Фото: Инстаграм.

Любовь Толкалина не перестает удивлять поклонников: 43-летняя звезда с легкостью примеряет на себя необычные образы и пробует новые жанры. Накануне стало известно, что первое место на фестивале «Пилот» жюри присудило сериалу «Солдаут». В драматической комедии Ивана Плечева Любовь играет одну из ролей. В Инстаграме актриса поделилась своей радостью по поводу победы и поздравила съемочную группу сериала.

- Летом я зачетно поснималась у гениальных и с гениальными. Только что узнала, что наш «Sold Out» - лучший по мнению жюри, - сообщила Толкалина.

Актриса опубликовала несколько кадров, сделанных во время работы над сериалом. Один из снимков особенно привлек внимание подписчиков: Любовь сделала селфи у зеркала, стоя в расстегнутых брюках. Артистка смело задрала блузку, оголив грудь.

Актриса опубликовала несколько кадров, сделанных во время работы над сериалом «Sold Out». Любовь смело задрала блузку, оголив грудь. Фото: Инстаграм.

Кроме того, Любовь поделилась видео, в котором она лихо крутится на пилоне. Актриса не уточнила, какая именно роль ей досталась в сериале. Но, судя по этому ролику, ее персонаж связан с миром шоу-бизнеса.

«Sold Out» - комедийный сериал о молодом рэп-исполнителе, которому нужно в кратчайшие сроки записать альбом и собрать «солд-аут», чтобы получить свободу и независимость от музыкального лейбла. Главная роль в проекте досталась Глебу Калюжному - он играет рэпера.

Обнаженные снимки актрисы всегда вызывают живейший отклик у ее подписчиков – от «фу, ну как же можно» до «красавица и богиня». Актриса не раз украшала страницы глянцевых журналов, снимаясь в весьма откровенных образах. Например, она была моделью и «девушкой месяца» в апрельском номере журнала «Playboy» 2001 года.

Толкалина также поделилась видео, в котором она лихо крутится на пилоне. Фото: кадр видео.

Своей идеальной фигурой Любовь обязана спортивному прошлому. Актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время она всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.

Сейчас 20-летняя Мария – уже взрослая и самостоятельная женщина. Год назад наследница Толкалиной и Кончаловского вышла замуж за 27-летнего бизнесмена Никиту Кузьмина. Пара начала встречаться, когда Марии было 17 лет. Дождавшись совершеннолетия девушки, предприниматель сделал ей предложение.