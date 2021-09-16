Стало известно, как и где получить спортивный налоговый вычет

Вернуть у государства можно будет по 15 600 рублей каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство наконец утвердило основные положения, по которым россиянам будут частично компенсировать их затраты на физкультуру и спорт. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства, которое в четверг появилось на сайте Кабмина.

- В списке – физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету, - говорится в официальном сообщении правительства.

Правда, для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. Его сформируют до конца года.

- Для включения в перечень организация должна соответствовать ряду критериев. Во-первых, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности. Во-вторых, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг, - пояснили в правительстве.

В ближайший месяц все спортивные организации, если они хотят войти в перечень и, по сути, давать дополнительную скидку своим клиентам, должны подать заявления и пакет документов в министерства спорта своих регионов. А те уже сформируют списки и отправят на утверждение в Москву. Весь перечень организаций до конца года опубликуют на сайте Минспорта России.

По закону заявить «спортивный» вычет к возврату налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы. То есть, если оформить абонемент в спортзал в декабре этого года, то получить право на вычет не получится. А если в январе, то уже будет скидка. Правда получить ее можно будет лишь спустя год. Нести заявления в налоговую инспекцию можно будет не раньше января 2023 года.

СПРАВКА «КП»

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Они полагаются тем, кто тратит деньги на платное лечение, образование, благотворительность и пенсионные накопления. А теперь еще и на спорт. Требований для этого несколько:

Во-первых, у вас должен быть официальный доход (облагаемый по ставке 13%).

Во-вторых, организация должна иметь профильную лицензию (или состоит в перечне).

В-третьих, стоимость всех полученных услуг не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Точнее, траты могут быть больше, но скидку в 13% получите только с этой суммы (в деньгах это 15,6 тысячи рублей).

По общим правилам деньги можно вернуть в следующем календарном году. Для этого нужно взять на работе справку 2-НДФЛ за нужные годы, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ (есть на сайте налоговой), найти подтверждающие документы (договор, чеки и др.) и написать заявление на вычет. Подать его можно не позднее чем через три года после того, как вы получили на него право. Раньше на перечисление денег уходило три-четыре месяца. С этого года власти упростили порядок подачи документов (многое можно сделать онлайн) и сократили сроки до двух месяцев.

Подробная информация - на сайте ФНС.