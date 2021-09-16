Удар по Юпитеру: с Земли было видно

В Юпитер что-то врезалось. И полыхнуло.

Первым о яркой вспышке на Юпитере заявил Хосе Луис Перейра (Jost Luis Pereira) – астроном-любитель из бразильского города Сан-Каэтану-ду-Сул. Увидел ее ночью 13 сентября 2021 года, наблюдая за планетой-гигантом в свой телескоп-рефлектор (275-mm f/5.3 Newtonian reflector), оснащенный телекамерой. Быстро сообразил, что вспыхнул некий объект, столкнувшийся с Юпитером.

- Так оно, скорее всего и было, - заверил любителя профессиональный астроном Марк Делькруа (Marc Delcroix) из Французского астрономического общества (French Astronomical Society), которому тот отослал ролик с записью феномена.

Вспышка на Юпитере, вызванная скорее всего астероидом, и тень от одного из спутников планеты (темное пятно справа).

К 15 сентября еще 6 наблюдателей – и любители, и профессионалы - из Германии, Италии и Франции сообщили, что видели столкновение и зафиксировали его.

По предварительным оценкам, объектом вызвавший вспышку в атмосфере газового гиганта, был астероид диаметром более 100 метров.

На Юпитер часто что-то падает – то астероиды, то ядра комет, то сами кометы. Он притягивает их своей гравитацией. И тем самым, как полагают многие астрофизики, спасает Землю - принимает удары на себя, очищая пространство от потенциально опасных небесных тел. Астрономы-любители ждут их - вспышки от ударов – и дожидаются. «Комсомолка» несколько раз рассказывала об удачах, которые сопутствовали наблюдателям.

Однако самые шокирующие кадры сделали все-таки профессионалы, запечатлев в 1994 году чудовищную катастрофу – падение на Юпитер осколков кометы Шумейкеров-Леви (Comet P/Shoemaker-Levy 9). Гравитация гиганта разорвала ее на 21 фрагмент -каждый диаметром не менее 2 километров. Они несколько дней – с 16 по 22 июля - бомбардировали Юпитер, вспыхивая и оставляя в его атмосфере «воронки» размером с тихий океан.

Комета Шумейкеров-Леви, рассыпавшаяся на осколки.

Осколки кометы могли бы изуродовать Землю, а то и вовсе уничтожить на ней жизнь – 21 штуки хватило бы. А не расколовшейся кометы – тем более. Но, к счастью, в Солнечной системе есть Юпитер, которые время от времени встает на пути гигантских глыб.

Столкновение Юпитера с одним из самых крупных фрагментов кометы Шумейкеров-Леви - оксолком К.

Кстати, Юпитер сейчас хорошо виден на ночном небе – над южным горизонтом. Не далее, как 20 августа 2021 года планета находилась в противостоянии – была на минимальном расстоянии от Земли по одну с ней сторону от Солнца и на одной с ним линии. Подробнее о сути и смысле явления, которое случается раз в 12 лет, в нашем материале.

Как уверяют астрономы, нынешнее столкновение Юпитера с другим небесным телом стало восьмым после 1994 года из числа тех, которые удалось запечатлеть. Кадры предыдущего сделал астроном-любитель из Техаса Этан Чаппель (Ethan Chappel) в 2019 году.