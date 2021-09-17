17-19 сентября 2021 - Кого выбираем, куда и зачем?

В России начался единый день голосования. Фото: Александр Щербак/ТАСС

КОГО ВЫБИРАЕМ

Вся страна без исключения будет голосовать за новый состав Госдумы — 450 депутатов. Половина из них выбирается от партий, и еще половина — по одномандатным округам.

Партия попадет в Думу, если за нее в целом по стране проголосуют больше 5% избирателей.

Но кто из партийного списка станет депутатом - избиратели напрямую повлиять не могут. Это уже дело партии.

А вот с 225 одномандатниками всё проще — кто победил на участке, тот и отправляется в Думу. В каждом округе кандидат свой. Он может идти от любой партии или даже быть самовыдвиженцем. Главное, что он будет представителем региона в парламенте. С него и будет спрос от жителей округа.

12 регионов выбирают своих глав. 9 - прямыми выборами:

- Хабаровский край;

- Белгородская область;

- Мордовия;

- Пензенская область;

- Тыва;

- Ульяновская область;

- Тульская Область;

- Тверская область;

- Чечня;

А еще 3 - голосованием в местном парламенте:

- Дагестан;

- Северная Осетия — Алания;

- Карачаево-Черкессия.

В 39 регионах пройдут выборы депутатов в местные заксобрания;

В 11 столицах регионов — выборы в гордумы.

КАК ВЫГЛЯДИТ БЮЛЛЕТЕНЬ

Партии расположились (согласно жеребьевке) в следующем порядке:

1. КПРФ

2. «Зеленые»

3. ЛДПР

4. «Новые люди»

5. «Единая Россия»

6. «Справедливая Россия — За правду»

7. «Яблоко»

8. Партия роста

9. РПСС (Российская партия свободы и справедливости)

10. «Коммунисты России»

11. «Гражданская платформа»

12. «Зеленая альтернатива»

13. «Родина»

14. РППСС (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

Список для голосования за «одномандатников» в каждом избирательном округе будет свой. То же касается губернаторских выборов или выборов в заксобрания.

КОГДА МОЖНО ГОЛОСОВАТЬ

В течение всех 3 дней гражданин может явиться на свой избирательный участок с 8 утра до 20 часов (по местному времени). Такие «растянутые» сроки позволят не скучиваться всем на участке в один день. Схема была опробована на голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году и была признана ЦИК успешной.

Кроме того, в 7 регионах России можно будет проголосовать по интернету:

- Москва;

- Севастополь;

- Нижегородская область;

- Ростовская область;

- Ярославская область;

- Мурманская область;

- Курская область.

Но для этого надо было заранее зарегистрироваться.

БЕЗОПАСНОСТЬ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА

Вбросить бюллетени и подтасовать голоса будет крайне сложно.

«Мы оснастили практически 96-98% всех комиссий, всех избирательных участков видеонаблюдением», - заявила глав ЦИК Элла Памфилова в интервью «КП». Кроме того, на каждом избирательном участке десятки наблюдателей от партий. И провластных, и оппозиционных. Они следят, чтобы конкуренты не приписали себе голоса.

Каждый день сразу после закрытия участков все брошенные в урну бюллетени будут запечатываться в спецпакет под присмотром наблюдателей, которые для надежности на нем еще и распишутся. Считать их не будут до полного закрытия всех участков 19 сентября.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ГОЛОСОВАТЬ

В том числе и потому, что новая Госдума будет иметь куда более широкие полномочия, чем все предыдущие. По обновленной Конституции депутаты теперь могут:

- Утверждать кандидатуру премьера;

- утверждать кандидатуры вице-премьеров и министров (кроме «силового блока»);

- контролировать работу правительства (парламентский контроль);

- вынести вотум недоверия правительству (президент, если согласится, распустит его… или Думу).

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