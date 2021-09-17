17-19 сентября 2021 - Кого выбираем, куда и зачем?

В России начался единый день голосования. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Вся страна без исключения будет голосовать за новый состав Госдумы — 450 депутатов. Половина из них выбирается от партий, и еще половина — по одномандатным округам.
Партия попадет в Думу, если за нее в целом по стране проголосуют больше 5% избирателей.
Но кто из партийного списка станет депутатом - избиратели напрямую повлиять не могут. Это уже дело партии.
А вот с 225 одномандатниками всё проще — кто победил на участке, тот и отправляется в Думу. В каждом округе кандидат свой. Он может идти от любой партии или даже быть самовыдвиженцем. Главное, что он будет представителем региона в парламенте. С него и будет спрос от жителей округа.
12 регионов выбирают своих глав. 9 - прямыми выборами:
- Хабаровский край;
- Белгородская область;
- Мордовия;
- Пензенская область;
- Тыва;
- Ульяновская область;
- Тульская Область;
- Тверская область;
- Чечня;
А еще 3 - голосованием в местном парламенте:
- Дагестан;
- Северная Осетия — Алания;
- Карачаево-Черкессия.
В 39 регионах пройдут выборы депутатов в местные заксобрания;
В 11 столицах регионов — выборы в гордумы.
Партии расположились (согласно жеребьевке) в следующем порядке:
1. КПРФ
2. «Зеленые»
3. ЛДПР
4. «Новые люди»
5. «Единая Россия»
6. «Справедливая Россия — За правду»
7. «Яблоко»
8. Партия роста
9. РПСС (Российская партия свободы и справедливости)
10. «Коммунисты России»
11. «Гражданская платформа»
12. «Зеленая альтернатива»
13. «Родина»
14. РППСС (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)
Список для голосования за «одномандатников» в каждом избирательном округе будет свой. То же касается губернаторских выборов или выборов в заксобрания.
В течение всех 3 дней гражданин может явиться на свой избирательный участок с 8 утра до 20 часов (по местному времени). Такие «растянутые» сроки позволят не скучиваться всем на участке в один день. Схема была опробована на голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году и была признана ЦИК успешной.
Кроме того, в 7 регионах России можно будет проголосовать по интернету:
- Москва;
- Севастополь;
- Нижегородская область;
- Ростовская область;
- Ярославская область;
- Мурманская область;
- Курская область.
Но для этого надо было заранее зарегистрироваться.
Вбросить бюллетени и подтасовать голоса будет крайне сложно.
«Мы оснастили практически 96-98% всех комиссий, всех избирательных участков видеонаблюдением», - заявила глав ЦИК Элла Памфилова в интервью «КП». Кроме того, на каждом избирательном участке десятки наблюдателей от партий. И провластных, и оппозиционных. Они следят, чтобы конкуренты не приписали себе голоса.
Каждый день сразу после закрытия участков все брошенные в урну бюллетени будут запечатываться в спецпакет под присмотром наблюдателей, которые для надежности на нем еще и распишутся. Считать их не будут до полного закрытия всех участков 19 сентября.
В том числе и потому, что новая Госдума будет иметь куда более широкие полномочия, чем все предыдущие. По обновленной Конституции депутаты теперь могут:
- Утверждать кандидатуру премьера;
- утверждать кандидатуры вице-премьеров и министров (кроме «силового блока»);
- контролировать работу правительства (парламентский контроль);
- вынести вотум недоверия правительству (президент, если согласится, распустит его… или Думу).
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