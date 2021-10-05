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ЗДОРОВЬЕ5 октября 2021 1:00

«Убедись, что ты здорова»: врачи назвали главные правила защиты от рака молочной железы

Эти простые действия помогут уберечься от болезни или поймать ее на ранней стадии, когда максимальны шансы на успешное лечение
Анна НИКОЛАЕВА
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Фото: Shutterstock

Каждый год в октябре отмечается Всемирный месяц борьбы против рака молочной железы (РМЖ). Эта болезнь занимает первое место среди всех видов онкозаболеваний у женщин. В мире по данным ВОЗ ежегодно регистрируется около 1,4 млн новых случаев РМЖ, в России диагностируется в среднем 70 тысяч случаев в год.

Сегодня рак молочной железы ни в коем случае не приговор, подчеркивают врачи-онкологи. Абсолютное большинство пациенток, начавших лечиться на ранней стадии, достигают ремиссии! Именно поэтому федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в нашей стране ставит одной из главных целей раннюю диагностику злокачественных опухолей. К 2024-му году доля выявления различных видов рака на 1-2 стадии должна быть доведена до 63-70%.

Вот, какие простые правила призывают соблюдать врачи-онкологи, чтобы уберечься от болезни или поймать ее на ранней стадии, когда максимальны шансы на эффективное лечение.

СНИЗИТЬ РИСК: ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

По последним научным данным риск РМЖ повышают такие факторы:

- отягощенная наследственность (если раком молочной железы болели родственницы женщины - бабушка, мама, тетя, сестра);

- неконтролируемый врачом прием гормональных препаратов;

- наличие доброкачественных образований;

- раннее начало менструаций (до 12 лет) и поздняя менопауза (после 55 лет);

- ожирение;

- курение, злоупотребление алкоголем;

- низкая физическая активность.

Как видите, немалая часть этих факторов в наших руках. Мы можем ощутимо снизить риск РМЖ, изменив свой образ жизни. Онкологи советуют:

- бросьте курить, сведите к минимуму употребление алкоголя;

- избавьтесь от лишнего веса. В этом поможет здоровое питание: больше овощей, фруктов, рыбы; меньше сладостей, соли, долой фастфуд;

- начните регулярно заниматься спортом. Если нет возможности выбраться в спортзал, подойдут и утренняя зарядка, и ежедневная ходьба быстрым шагом не менее 30-40 минут;

- при отягощенной наследственности обязательно нужно раз в год бывать на приеме у врача-маммолога.

МЕДОСМОТРЫ: УЗИ И МАММОГРАФИЯ

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в нашей стране налажена современная система всеобщей бесплатной диспансеризации, которая включает скрининг рака молочной железы. Он проводится женщинам 40 - 75 лет раз в два года и включает маммографию обеих молочных желез (согласно Приказу Минздрава России от 27.04.2021г. № 404н). При необходимости - по медпоказаниям - маммография по полису ОМС может быть назначена и до 40-ка лет.

В возрасте 18-39 лет врачи-онкологи советуют периодически делать УЗИ молочных желез. Женщинам из групп риска (см. выше) желательно обследоваться ежегодно.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ: КОГДА И КАК ЧАСТО

Онкологи называют самообследование одной из важнейших мер - эти простые действия позволяют найти признаки, на которые мы можем не обращать внимания в повседневной жизни. Сразу подчеркнем: «находки» могут быть симптомами не только рака, но и других заболеваний. Чтобы исключить злокачественное новообразование или обнаружить болезнь как можно раньше, нужно обязательно обратиться к врачу.

Имейте в виду такие нюансы самоосмотра:

- проводить его нужно регулярно, 1 раз в месяц,

- делайте это на 5-12 день менструального цикла, женщины старшего возраста - в один и тот же день месяца,

- обследуйте себя при дневном освещении, стоя перед зеркалом, раздетой до пояса,

- обязательно обращайте внимание на белье или одежду: нет ли на ткани выделений из соска (кровянистых, желтоватых или бесцветных пятен).

Проверь себя.

Проверь себя.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Больше достоверной информации о профилактике, диагностике и лечении рака вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru

СПРАВКА «КП»

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» предусматривает, что к 2024 году будут организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.

ИСТОРИИ ПАЦИЕНТОК

Вылечилась и родила дочь

Тренер по художественной гимнастике из Перми Оксана Шевченко случайно обнаружила воспалившийся лимфоузел под мышкой, когда ей было 30 лет. Местный врач-хирург назначила прогревание, но от компрессов становилось только хуже. «Я заподозрила что-то неладное и по совету подруги поехала на обследование в Онкоцентр им. Блохина (сейчас - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. - Ред.), - рассказывает девушка. - Там были профессионалы высочайшего класса, которые обнаружили у меня опухоль размером всего 1 мм. Но обследование показало, что рак очень агрессивный! Всего за пару месяцев лимфоузлы выросли в 5 раз». Оксану спасло то, что болезнь обнаружили на ранней стадии.

- Была операция, потом химиотерапия, потом облучение, потом опять «химия», потом гормональная терапия. У меня еще не было детей, и врачи предложили выход: специальную процедуру (уколы), которая «отключает» созревание яйцеклеток и благодаря этому сохраняет их. Спустя два года после окончания лечения я забеременела и родила дочь! Сейчас ей уже 5 лет.

Как оказалось, у девушки была наследственная форма рака. Через год после начала лечения Оксаны диагностировали злокачественную опухоль у ее 60-летней мамы. И тоже, к счастью, на ранней стадии! «Маму лечили в том же Онкоцентре, сейчас ей 70 лет, периодически мы бываем у врачей для наблюдения», - говорит она. Мама перехватывает трубку и бодрым молодым голосом просит передать благодарность врачам-спасителям: Рамазану Мусаевичу Искендерову и Азизу Дильшодовичу Зикиряходжаеву.

- И еще передайте всем девушкам и женщинам, насколько важно обследоваться и обнаруживать болезнь как можно раньше, - добавляет Оксана Шевченко.

Время здоровья