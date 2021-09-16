В Кунцево построят детскую поликлинику

На западе столицы в районе Кунцево в следующем году появится детская поликлиника на 320 посещений в смену.

«Здание строится на улице Академика Павлова, напротив владения 40, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идет возведение надземной части».

Поликлинику строят по новым стандартам оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Внутри разместятся зона врачей педиатрического отделения, отдельная зона вакцино-профилактики, кабинет здорового ребенка и кормления детей, зоны врачей специалистов, функциональной диагностики и реабилитации.

Для пациентов создадут места для комфортного ожидания. Здесь поставят кондиционеры, кулеры с питьевой водой, телевизоры, диваны и кресла. Новая система навигации позволит посетителям без труда найти нужный кабинет. Кроме того, оборудуют специальные детские уголки, где маленькие пациенты смогут скоротать время в ожидании своего приема.

Вход в поликлинику с детьми с симптомами инфекции откроют через приемно-смотровой бокс. Его также оснастили для приема детей-инвалидов на колясках.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - добавил Рафик Загрутдинов.