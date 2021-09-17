Правильный выбор, забота об окружающей среде и ответственное земледелие– что отражено в новой стратегии PepsiCo

PepsiCo Positive (pep+) станет руководящим принципом изменения всех бизнес процессов – от ответственной закупки сырья, более экологичного производства и продажи продукции до вовлечения потребителей и поощрения выбора более полезных для людей и планеты продуктов питания.

РАМОН ЛАГУАРТА: «ЭТО - БУДУЩЕЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ»

«PepsiCo Positive − это будущее нашей компании, − заявил Рамон Лагуарта, Председатель совета директоров и Главный исполнительный директор PepsiCo. − Это новое видение того, как мы ведем наш бизнес и как применяем принципы устойчивого развития в каждом аспекте нашей работы. pep+ изменит наши бренды и их стратегию по завоеванию лидирующих позиций на рынке. Только представьте, как чипсы Lay’s начинают свою жизнь в поле с картофеля, выращенного ответственным путем с применением практик восстановительного земледелия, затем они производятся на заводе с использованием ресурсо- и энергосберегающих практик, содержат наименьшее количество соли в составе и расфасованы в перерабатываемую упаковку. Это и есть правильный выбор для потребителя. Это и есть чипсы будущего. Это мы и имеем в виду, когда говорим о лучшем будущем для людей, планеты и нашего бизнеса. А теперь представьте масштаб изменений, который могут создать все наши 23 бренда, ежегодные розничные продажи каждого из которых превышают миллиард долларов».

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Стратегическая трансформация pep+ ориентирована на три ключевых направления, по каждому из которых определены амбициозные цели и разработаны конкретные программы действий.

Направление №1

Устойчивое земледелие

Планируется внедрить практики устойчивого земледелия на площадях сельскохозяйственных земель, используемых поставщиками сырья для компании. Это более 3 млн гектаров! Кроме того, в планах - закупка сельскохозяйственного сырья только из ответственных источников, а также инвестирование в улучшение жизни более чем 250 тысяч человек, работающих в сельскохозяйственной цепочке поставок PepsiCo.

Среди российских поставщиков сырья компания продвигает практики, направленные на бережное отношение к почве. Сделать это можно, к примеру, посредством смены севооборота и использования «зеленых» удобрений, точного земледелия. Также в целях сбережения водных ресурсов компания внедряет в картофельных хозяйствах цифровое решение CropTrack для управления поливом.

Примечательно, что в России 100% сырья для производства картофельных чипсов аттестовано по программе устойчивого земледелия. Компания также работает с поставщиками в направлении повышения качества и эффективности производства сырого молока. Это способствует сокращению выбросов парниковых газов, связанных с ведением молочного животноводства.

Направление №2

Устойчивая цепочка поставок

К 2040 году PepsiCo планирует также стать полностью углеродно-нейтральной компанией и приблизиться к построению экономики замкнутого цикла. Из этого следует, что будет восстанавливаться 100% использованной воды и поменяется упаковка продукции на более экологичную. К 2022 году компания представит напитки Pepsi в упаковке из полностью переработанного пластика (rPET) в 11 странах Европы.

Интересно, что в России PepsiCo стала одной из первых компаний, начавших использовать rPET в упаковке напитков еще в 2019 году. Сегодня содержание переработанного пластика в бутылках не только напитков, но и молочной продукции - около 30%.

Компания также отказалась от пластиковых крышек на некоторых видах молочной продукции «Имунеле» и «Домик в деревне». В России, чтобы к концу 2021 года сделать упаковку Mоuntain Dew пригодной для переработки, будет изменен привычный неоновый зеленый цвет бутылки напитка.

В компании уверены в том, что упаковка никогда не должна становиться мусором. Поэтому PepsiCo Россия сотрудничает с партнерами и поставщиками, разрабатывая стратегии для увеличения доли переработки различных упаковочных материалов. Например, общая задача с компанией Tetra Pak − в разы увеличить переработку многослойной картонной упаковки за несколько лет.

Еще один пилотный проект PepsiCo вместе с другими участниками индустрии и отраслевой организацией РусПРО - это раздельный сбор и переработка мягкой упаковки. Знали ли вы, что переработанная мягкая упаковка от снеков может послужить материалом для покрытия футбольных полей? Такой проект совместно с крупным представителем ритейла уже запущен.

Уже к концу этого года PepsiCo Россия полностью перейдет на электроэнергию из возобновляемых источников – солнечных батарей и гидроэлектростанций. Это позволит компании сократить примерно на 30% парниковые выбросы от собственных производств. А собственные солнечные панели PepsiCo планирует установить на расположенных на юге страны заводах в Тимашевске и Азове.

Направление №3

Правильный выбор

PepsiCo продолжает расширять продуктовый портфель за счет таких решений как:

• использование в продуктах ингредиентов, не наносящих вреда окружающей среде − растительного белка, бобовых и злаковых культур;

• переход к новым бизнес моделям, в которых отсутствует или практически не используется одноразовая упаковка;

• более быстрое, чем планировалось, снижение содержания сахара и соли в продукции, а также использование более полезных для здоровья растительных масел в производственных процессах.

В 2019 году PepsiCo Россия вместе с другими ответственными участниками отрасли подписала добровольные обязательства по снижению сахара в напитках. К концу 2020 года компания добилась того, что доля бескалорийных напитков в портфеле составила 15%, а со сниженной калорийностью – 8%. Объем напитков в упаковке менее 500 мл вырос на 3%, и доля напитков в малоформатной упаковке составила 29%. В компании считают, что это – не предел. Работа в данном направлении продолжается.

Узнать больше о программе PepsiCo Positive можно на сайте pepsico.com/pepsicopositive.

ВАЖНО!

Стратегия PepsiCo Positive нацелена на изменение подхода к ведению бизнеса и привнесение позитивных изменений в жизни людей и планеты.

КСТАТИ

Компания также анонсировала запуск новой глобальной волонтерской программы для сотрудников PepsiCo, которая будет мотивировать каждого из 291 000 сотрудников на поддержку социальных инициатив.