Анекдоты: Самолет - это тоже птица. Только лысая

Мужик на заправке уже целый час заправляет свой «Хаммер». За ним собирается огромная очередь, водители нервничают, из одной машины выходит водитель и говорит:

- Слушай, мужик, да ты хоть двигатель заглуши!

* * *

Не спрашивай своего парня: «Кто та девушка, с которой ты поздоровался?»

С него хватит и того, что ему придется объяснять той девушке, кто ты такая.

* * *

- Петрович, соседи говорят, что ты знаешь, как избавиться от полтергейста.

- Да, раньше у меня в доме двигалась мебель, билась посуда, раздавались жуткие крики! Я развелся, и все прошло.

* * *

Современных детей учат есть суп, наклоняя тарелку на себя, чтобы в случае чего залить супом себя, а не ноутбук или планшет.

* * *

- Две лягушки упали в кувшин с молоком. Одна утонула. Другая взбила молоко в масло.

- Понятно, спасибо. Я лучше в другой магазин схожу.

* * *

Дети разговаривают:

- У меня папа - бизнесмен. А у тебя?

- Не знаю. То ли слесарь, то ли бухгалтер.

- Как это?

- Он вечером нож точит, а утром деньги считает…

* * *

Сегодня зашла на страницу старого знакомого, и он там пишет: «Поменял жизнь на 360 градусов». Вот, ребята, почему важно учить математику в школе!

* * *

- А правда, от мандаринов пьянеют?

- Чушь. Просто люди их только на Новый год едят. Вот им и кажется, что от мандаринов.

* * *

Мы поняли, что нашего сына ждет головокружительная военная карьера, после того как он сказал, сколько стоит одна сессия в университете.

* * *

Есть список журнала Forbes, есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит, вы относитесь к среднему классу.

* * *

Сотрудница рядом говорит по телефону:

- Мама! Ну не будь тефалью! Нельзя все время думать о нас!

* * *

- Сколько времени проработали на предыдущем месте?

- Пять лет.

- А почему перестали там работать?

- Амнистия.

* * *

Любовь - это когда не спрашивают, куда деваются деньги.

* * *

Мне в школе плохо давались точные науки, поэтому я и работаю в метеоцентре…