Анекдоты: Самолет - это тоже птица. Только лысая

Мужик на заправке уже целый час заправляет свой «Хаммер». За ним собирается огромная очередь, водители нервничают, из одной машины выходит водитель и говорит:
- Слушай, мужик, да ты хоть двигатель заглуши!
* * *
Не спрашивай своего парня: «Кто та девушка, с которой ты поздоровался?»
С него хватит и того, что ему придется объяснять той девушке, кто ты такая.
* * *
- Петрович, соседи говорят, что ты знаешь, как избавиться от полтергейста.
- Да, раньше у меня в доме двигалась мебель, билась посуда, раздавались жуткие крики! Я развелся, и все прошло.
* * *
Современных детей учат есть суп, наклоняя тарелку на себя, чтобы в случае чего залить супом себя, а не ноутбук или планшет.
* * *
- Две лягушки упали в кувшин с молоком. Одна утонула. Другая взбила молоко в масло.
- Понятно, спасибо. Я лучше в другой магазин схожу.
* * *
Дети разговаривают:
- У меня папа - бизнесмен. А у тебя?
- Не знаю. То ли слесарь, то ли бухгалтер.
- Как это?
- Он вечером нож точит, а утром деньги считает…
* * *
Сегодня зашла на страницу старого знакомого, и он там пишет: «Поменял жизнь на 360 градусов». Вот, ребята, почему важно учить математику в школе!
* * *
- А правда, от мандаринов пьянеют?
- Чушь. Просто люди их только на Новый год едят. Вот им и кажется, что от мандаринов.
* * *
Мы поняли, что нашего сына ждет головокружительная военная карьера, после того как он сказал, сколько стоит одна сессия в университете.
* * *
Есть список журнала Forbes, есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит, вы относитесь к среднему классу.
* * *
Сотрудница рядом говорит по телефону:
- Мама! Ну не будь тефалью! Нельзя все время думать о нас!
* * *
- Сколько времени проработали на предыдущем месте?
- Пять лет.
- А почему перестали там работать?
- Амнистия.
* * *
Любовь - это когда не спрашивают, куда деваются деньги.
* * *
Мне в школе плохо давались точные науки, поэтому я и работаю в метеоцентре…