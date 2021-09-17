Москва готова к выборам в Госдуму

Три дня выборов в Госдуму стартовали с 17 сентября, то есть сегодня. Голосование продлится по 19 сентября включительно. При этом в Москве предстоит выбрать депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино. В столице все готово к такому длительному марафону. На всех этапах проверили и отладили каждую процедуру. Отдельно подготовлена и тщательно проверена система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявили в столичном Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Горожане могут прийти лично на избирательные участки или удаленно заполнить онлайн-бюллетень с помощью ДЭГ. Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8.00 и далее проводится круглосуточно до 19 сентября 20.00.

Накануне старта голосования члены штаба обсудили готовность всех своих подразделений к работе 17 - 19 сентября.

ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ

Общественный штаб по наблюдению за выборами включает в себя более 300 мест для видеоконтроля за голосованием на всех городских избирательных участках. Каждый из участков тоже оснащен всем необходимым. Сюда завезли 220 тонн бюллетеней, маски, перчатки, санитайзеры, защитные экраны. Их выдадут каждому избирателю и членам комиссий. Что касается онлайн-избирателей, то их исключили из списков на традиционных избирательных участках, по которым выдаются бумажные бюллетени. В штабе подчеркнули, что все заявки на электронное голосование прошли многоступенчатую проверку в Центризбиркоме России и Мосгоризбиркоме, чтобы подтвердить корректность предоставленных данных и не допустить двойного голосования.

Тем, кто сомневается в прозрачности выборов, в Общественном штабе предлагают самим убедиться в открытости всех процедур. Для наблюдателей, как заранее обученных штабом, так и всех желающих, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной созданы все условия. Именно здесь три дня будет работать Общественный штаб.

«Мы даем возможности всем кандидатам-одномандатникам наблюдать с помощью видеонаблюдения, - сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей

Венедиктов. - Каждый сюда направляет, если хочет, своих наблюдателей. У них здесь есть дополнительная зона для видеонаблюдения. Кроме того, сюда может прийти с улицы любой, кто хочет проверить, как идут выборы».

При этом зона Общественного штаба по наблюдению объявлена COVID-free. «Сюда будут пускать либо привитых, либо у кого ПЦР есть, - сказал Алексей Венедиктов. - У кого нет ПЦР, можно сделать на месте, для этого закуплены трехминутные экспресс-тесты. Это касается всех».

Безопасность во время голосования будет обеспечена по всем правилам, в том числе и санитарным. Московский стандарт наблюдения за выборами уже в течение девяти лет обеспечивает Общественный штаб. Самое важное, что штаб не только следит за процессом голосования и ведет наблюдение с помощью различных информационных систем онлайн и офлайн, но и предотвращает нарушения. При этом развернуто тотальное наблюдение, которое подтверждает международный стандарт голосования в Москве. Столица сформировала экосистему контроля за голосованием. В этот раз впервые три дня подряд наблюдатели будут следить сразу за тремя уровнями выборов - в муниципалитет, городскую Думу и Госдуму.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КИБЕРАТАКИ ОТОБЬЮТ

Немало вопросов возникает у электронных избирателей по поводу защищенности системы ДЭГ. В штабе отметили, что волноваться не стоит.

«Московская система существует с середины 2019 года, - напомнил Артем Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы. - За это время мы достаточно большое количество шишек набили, и команда, которая эту систему создавала, до настоящего момента дошла в полном составе, со всем опытом и тем багажом знаний, который за это время мы получили. Мы понимаем, что система устоялась, она работоспособная и надежная».

По его словам, московская система дистанционного электронного голосования готова к кибератакам.

«Вся техническая инфраструктура устойчивая, - подчеркнул Костырко. - Все время проводились работы с регуляторами по поводу того, чтобы все контуры безопасности работали, и позволили решать задачи, связанные с предупреждением каких-то ситуаций информационной безопасности. Эта работа тоже завершена».

Для тех, кто захочет во время онлайн-голосования изменить свою запись в бюллетене, запустили функцию отложенного решения. Она позволяет вернуться к электронному бюллетеню, который находится в режиме автосохранения. Например, если по каким-то техническим причинам избиратель не сможет отдать свой голос сразу. Или если его недобросовестный начальник нарушает законы и принуждает проголосовать за определенного кандидата. Вернуться к своему бюллетеню и проголосовать еще раз можно в течение 24 часов с момента получения первого бюллетеня, но не чаще, чем один раз в три часа. Кроме того, у электронного избирателя есть возможность проголосовать онлайн на участке или в центрах госуслуг «Мои документы».

КСТАТИ

Москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах, смогут принять участие в розыгрыше по акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». Можно выиграть до 100 тысяч призовых баллов, а также однокомнатные квартиры и автомобили. Среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 машин. Выигранные баллы можно будет потратить у партнеров программы - это магазины, аптеки, рестораны и др. Или отправить приз на благотворительность. Розыгрыш будет проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Узнать результаты можно на сайте акции (ag-vmeste.ru).

КОНКРЕТНО

За онлайн-голосованием в Москве сможет следить любой желающий. Для этого достаточно зайти на специальную страницу в интернете - обзервер https://observer.mos.ru/all/. Это прямой доступ к блокчейну, где отображается в зашифрованном виде вся информация - от регистрации на электронное голосование до факта самого голосования, явка, количество бюллетеней в электронной урне и прочее. Более продвинутые пользователи смогут наблюдать через ноду наблюдателя.