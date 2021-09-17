Вопрос дня: Какие законы новая Дума должна принять в первую очередь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БАБУРИН, бывший вице-спикер Госдумы:

- Нужны законы по радикальному изменению демографической ситуации. По финансированию многодетных семей, выделению им жилья, погашению любых госкредитов при рождении второго-третьего ребенка.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, бывший сенатор и депутат Госдумы:

- Самое первое, чем займется новая Госдума, - формирование правительства и утверждение премьера. А первым начнет работу бюджетный комитет - для доработки бюджета как ключевого закона.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Ельцина:

- Работа над ошибками - первая задача новой Госдумы. Это восстановление пенсионной системы и здравоохранения, которые были изрядно потрепаны предыдущими реформами.

Павел ТИТОВ, глава совета директоров завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо»:

- Есть надежда, что депутаты уберут популизм и станут подходить ответственно к законотворчеству. Есть вопросы к закону о виноделии - требуются доработки.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач cкорой помощи:

- Первым делом нужен закон о защите медработников от нападений и от оскорблений. Пытались по весне эту тему в Госдуме обсуждать - и все заглохло.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, сопредседатель Движения за права курильщиков:

- Надо бы вернуться к идее парламентского контроля. Ряд наших ведомств нуждается в независимом наблюдении со стороны, иначе начинают неадекватно себя вести.

Максим ВИНТЕР, эксперт по пожарной безопасности «Деловой России»:

- Надо увеличивать штаты и бюджеты служб, которые борются с огнем, а также ввести госполитику по противопожарной пропаганде и по борьбе с черными лесорубами.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Об отмене ЕГЭ и онлайн-обучения. Чтобы мы все вернулись к нормальной учебе.