В Оренбурге «Пятёрочка» установила 9 коробов для сбора продовольственной помощи

В этой инициативе участвуют 9 магазинов в Оренбурге.

Любой гость магазина «Пятёрочка» может купить продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты, печенье и др.) и оставить их в коробе. Затем, по мере наполнения коробов, из собранного будут формироваться продуктовые наборы с примерно одинаковым содержимым. Волонтеры будут их доставлять благополучателям - семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся, проживающим в Оренбургской области.

Адреса «Пятёрочек», где можно оставить продукты для нуждающихся в Оренбурге:

1. г. Оренбург, ул. Лабужского, 14

2. г. Оренбург, ул. Пролетарская, 267

3. г. Оренбург, пр-кт Братьев Коростылевых, 72

4. г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, 30

5. г. Оренбург, проспект Победы, 162 п.1

6. г. Оренбург, ул. Восточная, 84

7. г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, 9/2

8. г. Оренбург, проспект Гагарина, 40

9. г. Оренбург, ул. Ветеранов Труда, 45 литера В