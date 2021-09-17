Что сказал Владимир Путин на Совете глав государств ШОС. Главное

Президент назвал бегством вывод войск США из Афганистана и предложил принять в организацию Иран. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В мероприятии Владимир Путин участвовал по видеосвязи — лично президент не приехал, потому что ушел на самоизоляцию из-за угрозы заражения коронавирусом. Вот главное из речи главы России:

- Страны ШОС столкнулись с рисками «после поспешного вывода, если не сказать бегства, сил США и союзников по НАТО». Путин напомнил, что «происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств ШОС».

- 3 трлн. рублей — 4,5% ВВП — потратила Россия на сохранение рабочих мест и доходов людей.

- 1,2 млн. тестов на коронавирус мы бесплатно передали странам ШОС.

- В Казани в октябре пройдут «международные учения команд по быстрому реагированию на эпидемии».

- «Россия поддерживает решение о приеме Исламской республики Иран в ШОС. Мы всегда были за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации. Страна играет важную роль в евразийском регионе и плодотворно сотрудничает с ШОС», - заявил Путин.

- Наш президент одобрил «предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статус диалогового партнера» ШОС.

В мероприятии участвовал и глава Китая Си Цзиньпин. Политик заявил, что ШОС должна сейчас помочь Афганистану «с установлением мира и стабильности». А еще председатель КНР потребовал, чтобы другие страны не лезли в дела региона.

- Мы должны быть твердо уверены в правильности своей политической системы. Нельзя никоим образом допустить, чтобы кто бы то ни было обращался к нам с нравоучениями. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы внешние силы под каким-либо предлогом вмешивались во внутренние дела стран региона, - заявил Си Цзиньпин.