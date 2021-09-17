Голос сердца: как с помощью анализов оценить свой кардиориск

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И нужный, и вредный

Холестерин часто связывают с рисками возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и считают однозначно опасным и вредным. На самом деле, холестерин необходим нам настолько, что наша печень может вырабатывать его самостоятельно.

Это жироподобное вещество – одно из строительных материалов нашего организма, которое входит в состав клеточных мембран и обеспечивает их устойчивость. Также он нужен для производства желчных кислот и на его основе создаются стероидные гормоны.

Коварство кроется в деталях – липопротеинах. Дело в том, что холестерин не растворяется в воде, как и любой жир. По этой причине он не может циркулировать в крови самостоятельно, и полностью полагается на помощь «службы доставки» в виде липопротеинов, которые образовывают с ним соединения низкой и высокой плотности – ЛПНП и ЛПВП.

ЛПНП переносят холестерин из печени к периферическим тканям и органам. Если холестерина в них уже достаточно, ЛПНП деваться некуда – они задерживаются в кровотоке, проникают в стенки сосудов и остаются там, образовывая бляшки. Кровоток ухудшается, а вместе с ним и обеспечение тканей и органов кислородом. Вероятные последствия – инфаркт, инсульт, кардиосклероз и стенокардия.

За это свойство липопротеины низкой плотности называются «плохим» холестерином. Звание «хорошего» холестерина заслужили липопротеины высокой плотности – они способны переносить излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.

У соотношения ЛПНП к ЛПВП есть свое название – индекс атерогенности. В норме он не должен превышать 3,5. Если вы уже проходили анализ на индекс и получили значение больше 4, не откладывайте визит ко врачу ¬– такое соотношение говорит о повышенном риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Тропонин I

С помощью анализа на холестерин возможно оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но не состояние сердечной мышцы. В этом поможет другое исследование – на белок тропонин I. Он содержится в составе мышечных клеток сердца и отличается по структуре от своего «брата» с тем же названием, который находится в скелетных мышцах.

В норме тропонин I может присутствовать в крови, но в очень незначительном количестве. Концентрация повышается, если миокард повреждается. Речь идет не только про инфаркт – тропонин I может выделяться в кровь из-за воспалительных процессов, апоптоза, запрограммированной гибели клеток и других причин, ведущих к повреждению миокарда.

Как начать профилактику

Сила профилактики огромна – как заявляет ВОЗ, она может предотвратить до 80% преждевременных инфарктов и инсультов. Однако прежде, чем принимать решение о своем здоровье, стоит пройти анализы и с помощью врача понять, что вам требуется прямо сейчас – профилактика или лечение. Рассчитывать на отсутствие симптомов нельзя – у сердечно-сосудистых заболеваний их может не быть.

Для простоты и удобства пациентов Лаборатория «Гемотест» составила комплексное исследование «Кардиориск». В состав комплекса входит четыре исследования:

1) Тропонин I (высокочувствительный);

2) Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП);

3) Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды);

4) Холестерин-ЛПНП.

Подробности, стоимость, правила подготовки к исследованию и адреса отделений можно узнать на странице исследования, предварительно выбрав свой город, или по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный по всей России). Также по этому номеру можно бесплатно проконсультироваться со врачом по результатам своих анализов.