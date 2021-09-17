В России готовится проект закона «Об автомобильных грузоперевозках»

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

«Новые люди» запрягали не долго: после того, как в июле ряд высокопоставленных чиновников ГИБДД Ставрополья были задержаны за взятки, а их глава был обнаружен в доме с золотыми унитазами, они провели в стране первый этап "всероссийской программы по выявлению злоупотреблений в сфере грузоперевозок". На маршруты в 16 городах южной части нашей страны вышли народные ревизоры.

- Можно смело говорить – проект не просто состоялся, он дал старт системным переменам, - заявил в ходе круглого стола по итогам рейда в Симферополе, кандидат от партии «Новые люди» в Госдуму, председатель Центра торгово-промышленной палаты России Валентин Игнатьев, - Антикоррупционный автопробег показал, насколько нас поддерживают люди во всех регионах, потому что в стране созрел огромный запрос на изменения. На искреннюю, честную политику. Люди устали от предвыборных обещаний, которыми нас постоянно кормят думские старожилы. Нам предлагают вернуться в «несуществующее прошлое», остаться в «сером настоящем» или призывают к «революционным потрясениям», только бы удержаться у власти и не дать шанс новой формации людей заменить их, применить свои знания и опыт для созидательной работы. Партия «Новые люди» не обещает, а берет и делает.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Группа активистов международной ассоциации «Грузавтотранс» под руководством президента объединения и председателя комитета по транспорту партии «Новые люди» Владимира Матягина целый месяц проверяла грузовые машины. Опыт показал, что такой антикоррупционный народный контроль - дисциплинирует как водителей и предпринимателей, так и сотрудников ГИБДД и других служб.

- В целом в грузоперевозках в стране занято более 15 млн человек и работает 6,5 млн единиц автотранспорта. Проблемы сферы касаются как коррупционных поборов со стороны контролирующих органов, так и некорректной работы рамок весогабаритного контроля, невозможности соблюдения водителями режима труда и отдыха. Все это вынуждает грузоперевозчиков работать в «серой правовой зоне», - отметил Матягин. - И если не переломить эту ситуацию, то большинство грузоперевозчиков просто разорится. А это в основном частники, индивидуальные предприниматели – самый нуждающийся в поддержке малый бизнес. Те, для кого автомобиль – единственная возможность прокормить себя и свою семью.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Кроме планов по продолжению автопробега по другим частям России, партия «Новые люди» будет систематизировать собранную проблематику и оформлять ее в закон «Об автомобильных грузоперевозках». Проект аналогичного документа более четырех лет назад был направлен в Госдуму, где и пропал. Возможно, просто сгинул не по назначению в каком-нибудь золотом унитазе.