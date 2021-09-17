От компьютерной модели до полета в космос

Вадим Рюмшин

СПРАВКА: Вадим Рюмшин, главный инженер по сварке (главный сварщик) на предприятии АО Тураевское машиностроительное конструкторское бюро “Союз”, инженер Московского Авиационного Института, эксперт Национального Института Авиационных Технологий в сфере аттестации специалистов-сварщиков, автор патента в сфере сварочного производства, автор учебного пособия и научных работ для студентов и молодых специалистов

К звездам!

О небе или космосе Вадим Рюмшин, в отличие от сверстников, никогда не мечтал. Его больше привлекали «земные» проблемы и занятия, хотя, желание внести свою лепту в создание чего-то большого и глобального не покидало Вадима со школьной скамьи.

После окончания первой ступени учебы– бакалавриата – молодой выпускник Юго-Западного Госуниверситета начал перебирать отрасли, в которых «видел» себя: атомная промышленность, автомобилестроение, и другие производства. Внезапно, пришло приглашение из Москвы, с предприятия авиакосмического направления АО ТМКБ “Союз”. Они предлагали молодому инженеру работать над такими проектами, как участие в изготовление искусственных спутников Земли для полета к другим планетам Солнечной системы, разработка двигательных установок мирового класса для летательных аппаратов, а также производстве уникальных двигателей, принимающих участие в космических экспедициях. Это было то, что нужно. Так же решила и вторая сторона: несмотря на жесткую конкуренцию, Вадима Рюмшина приняли сразу и без испытательного срока.

«Я был действительно увлечен своей работой, - вспоминает Вадим. - Осознание того, что я – участник создания новейших разработок в сфере авиации и космоса, давало мне неисчерпаемый источник энтузиазма. Даже будучи в отпуске, я думал о решении рабочих задач. Не зря говорят: «Занимайся своим любимым делом и тебе больше никогда не придется работать».

За короткий срок, всего около полутора лет, молодой инженер смог внедрить сразу несколько новых технологий в производство, достичь успехов в повышении качества выпускаемой продукции. К примеру, по инициативе Вадима Рюмшина на предприятии заработали новые компьютерные технологии, которые позволяли рассчитать сварочные деформации до микрона, моделировать сварки различных типов, рассчитать остаточное напряжение. Интересные решения Вадим черпал из научных журналов, работ других специалистов, комбинируя их, адаптируя и составляя собственные решения и технологии.

Начальство, глядя на такой энтузиазм, решило принять нетривиальное решение, и назначить 24-летнего специалиста на должность главного инженера по сварке. Так, Вадим стал одним из самых молодых начальников на этой должности не только на своем предприятии, но и в целом, в стране.

«Немаловажным пунктом является подготовка в вузе. Многие специалисты с нашего предприятия и не только интересовались, в каком вузе я учился, и, услышав ответ, удивлялись, думая, что я учился в одном из топовых вузов Москвы. Но нет, хочу сказать, что не только столичные учебные заведения дают отличную подготовку. Хотя, многое зависит и от самого человека. Я не люблю сидеть в кабинете, всегда крутился в производстве. Это давало мне преимущество, потому что я видел все вживую, заранее понимал, что будет работать именно на наших мощностях, а что – нет, мог написать технологию так, чтобы было понятно исполнителю в цехе.»

К открытиям!

Летом 2020 года, когда Вадим Рюмшин на всех парах тестировал очередное ноу-хау, раздался звонок. Главный технолог предприятия сообщил, что в Московском Авиационном Институте ведется поиск специалиста по сварке для значимого проекта в авиации. И он лично рекомендовал им Вадима, как своего лучшего специалиста. Так, МАИ заполучил одного из лучших инженеров-технологов в своей области, а Вадим – возможность работы над еще более амбициозными задачами. Его первым проектом на новом месте был первый в России уникальный комплекс средств математического моделирования и испытательная установка для авариестойкой топливной системы вертолета. Благодаря технологическим решениям Рюмшина, проект был быстро введен в эксплуатацию и демонстрировал высокие прочностные свойства.

«Это был действительно уникальный проект для меня, и для авиационного машиностроения в целом. Благодаря своей сложности и огромному объему сварки, он позволил мне стать еще более опытным специалистом в своей сфере».

Параллельно с решением основных рабочих задач, Вадим Рюмшин занимался собственными разработками. Так, им был создан патент под названием «Программа анимации сварки под слоем флюса». Он представляет собой специальную компьютерную программу, которая визуализирует процесс сварки, со всеми сопутствующими эффектами: начиная от брызг металла, заканчивая эффектом ссыпания флюса под действием силы притяжения. Решить задачу помог язык программирования MaxScript, который используется для компьютерной графики. Эта область совершенно не по профилю инженеру сварочного производства, поэтому, Вадиму пришлось изучить этот язык «с нуля». Так, был написан код программы на 18 страницах. Но, оно того стоило. Использование этой программы экономит и время, и деньги предприятия, которые не нужно больше вкладывать в трудоемкие опытные работы. Достаточно ввести нужные параметры, получить конечный результат на экране компьютера и принять верное решение. Впоследствии, эту программу стали применять не только по всей России, но и за рубежом, в частности, предприятие, находящееся в Объединенных Арабских Эмиратах использовало разработку для собственных целей.

Летим на Марс?

Зачастую, патент является вершиной мастерства специалиста. Но не в случае Вадима Рюмшина. Он продолжил свою исследовательскую работу. Основой его изысканий является внедрение и применение компьютерных технологий в сварочном производстве; вопросы, связанные со свариваемостью современных порошковых материалов, различных сплавов, которые ранее не использовали в российской промышленности. Также, понимая, что отрасль испытывает острый кадровый кризис, и что работать по его технологиям могут единицы, Вадим Рюмшин вместе с коллегами разработал учебное пособие, включающее в себя учебный курс по нескольким программам различной специфики российских и зарубежных производителей. В ближайшее время именно эта работа - просветительская, считает Вадим, станет основой для возрождения авиакосмического сектора.

«Для того, чтобы продолжить работать в новых условиях, мы должны уделять должное внимание подготовке кадров в профильных вузах и, конечно, всячески поддерживать молодых специалистов. Сейчас везде рыночные отношения, поэтому молодые специалисты должны быть заинтересованы в том числе материально, идейных сейчас не так много. Основываясь на своем опыте работы, я скажу, что для людей, желающих связать свою карьеру с авиакосмической промышленностью, есть все шансы попасть в одну из самых стабильных и перспективных отраслей производства».

В отличие от многих своих коллег, Вадим Рюмшин оптимистично смотрит в будущее: и свое собственное, и в будущее того самого, большого и глобального дела, к которому когда-то он хотел быть причастным. Теперь он сам проводит аттестации для специалистов-сварщиков в качестве эксперта Национального Института Авиационных Технологий, имеет планы на свое дальнейшее обучение, несмотря на уже имеющуюся степень Магистра, и считает, что Россия имеет все шансы не только восстановить свою авиационную промышленность, но и, при должном финансировании, создать собственную программу по освоению Марса.

«Исторически сложилось, что авиационное и космическое машиностроение - это одна из отраслей промышленности, где в технологическом плане Россия - одна из ведущих мировых держав. И даже не смотря на все трудности, происходит разработка новых изделий с лучшими характеристиками и не имеющие аналогов. Думаю, если будет запрос, мы сможем создать материал, который выдержит дальние перелеты и посадки на других планетах – это вопрос техники. Вопрос только в желании».