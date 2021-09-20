Яндекс проведет свой первый праздник Незабудни: с распродажами, премьерами и событиями в городах

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Яндекс спросил респондентов, как меняется их настроение с наступлением осени. 60% опрошенных рассказали, что в это время года больше грустят и ощущают себя усталыми. Две трети опрошенных высказались, что в переходный сезон им не хватает торжеств. В Яндексе решили создать собственный праздник — Незабудни. С 20 по 26 сентября Маркет, Еда, Лавка, КиноПоиск HD, Афиша и другие сервисы подарят скидки, бонусы и новые впечатления пользователям.

Также опрос показал, что бороться с меланхоличным настроением 34% предпочитают прогулками, а 14% — совершая покупки.

Каждый из сервисов приготовил свои подарки к празднику. Например, ежедневно, пока идут Незабудни, Маркет будет проводить новые тематические распродажи по всей стране. А 26 сентября только за баллы Плюса можно будет купить на этом сервисе эксклюзивные товары. Среди них Яндекс.Станции Лайт с оформлением от мастера стрит-арта Кирилла Кто, брелок для собачьего ошейника от дизайнера украшений Инги Меладзе, футбольный мяч от творческого объединения DOPECLVBWORLD и другие товары.

Сервис доставки продуктов и готовой еды Яндекс.Лавка начнет выдавать задания, за выполнение которых награждают баллами Плюса. Например, заказать попкорн или ведерко мороженного, чтобы дополнить атмосферу домашнего киносеанса. На КиноПоиске HD уже можно посмотреть праздничную серию «Беспринципных», в которой протагонист решил открыть на Патриарших прудах необычный бизнес.

Сервис Яндекс.Еда порадует повышенным кешбэком баллами Плюса за заказы в ресторанах и супермаркетах. Свои праздничные сюрпризы для пользователей есть также у Афиши, Go, Путешествий и Музыки. Чтобы получать кешбэк баллами, нужна активная подписка Плюса. Если ее нет, то на Маркете можно получить пробную версию, которая будет действовать все Незабудни.

Яндекс будет дарить пользователям положительные эмоции не только в интернете, но и в офлайне. Например, в московском парке «Кузьминки» покажут кино на большом экране и нальют горячий кофе, а в ЦПКиО им. Горького выставят 3D-инсталляцию — куб, на котором начнут крутить объемные ролики. В Санкт-Петербурге по реке Фонтанке проплывет надувное облако.

Подробнее о Незабуднях и праздничных подарках можно узнать у Алисы — достаточно спросить её, что такое неделя впечатлений Яндекса.