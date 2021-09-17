Исхудавшая МакSим показала себя в микрошортиках

Певица МакSим. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим постепенно восстанавливается после тяжелой болезни. Почти месяц Марина Максимова провела в медикаментозной коме, врачи не давали никаких гарантий, что она выживет. Вернувшись с того света, артистка выписалась из больницы и сейчас восстанавливается дома. Марине предстоит долгий курс реабилитации, коронавирус причинил серьезный вред ее организму. Пока артистка лежала в коме, она похудела до 44 килограммов. Тем не менее, МакSим быстро приходит в форму. Марина чувствует себя настолько уверенной, что уже фотографируется в микрошортиках.

В Инстаграме звезда поделилась новым снимком с младшей дочкой. На фото Марина нежно целует шестилетнюю Машу. Девочка одета в желтое платье с пышной юбочкой, ее мама – в коротенький комбинезон на лямках. По снимку заметно, как сильно исхудала певица. На «память» о коме у нее остались шрамы и синяки на теле. Один из кровоподтеков до сих пор заметен у нее на коленке. Но, тем не менее, артистка не теряет бодрости духа и уверяет, что быстро набирает вес.

- У нас весь дом в тортах, - пошутила Марина в недавнем интервью.

Артистка поделилась в Инстаграме новым снимком с младшей дочкой. Фото: Инстаграм.

К МакSим ежедневно приезжает врач-реаниматолог: под его присмотром она делает лечебную гимнастику и дыхательные упражнения. В ближайшие месяцы ей запрещены перелеты и концертные выступления. По мнению специалистов, для полного восстановления артистке понадобится примерно год. МакSим постоянно на связи с врачами: они ее наблюдают и консультируют по всем вопросам.

38-летняя артистка провела в «красной» зоне больницы больше месяца. Пока МакSим была без сознания, заботу о ее дочках – 12-летней Александре и 6-летней Марии взяла на себя бабушка. Девочки не видели маму с середины июня и снова смогли пообщаться с ней только в августе, когда Марина пришла в сознание.

На днях МакSим дала больше интервью Ксении Собчак, в котором подробно рассказала о перенесенной болезни. Певица призналась, что пока она лежала в медикаментозной коме, у нее дважды останавливалось сердце. Сейчас она испытывает радость просто от того, что живет – может ходить, дышать и радоваться каждому дню.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - призналась Марина Ксении Собчак.

Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала, поскольку артистка вовремя не обратила внимание на свое плохое самочувствие. Несмотря на высокую температуру, она вышла на сцену в Казани. Марина считала, что у нее обычная простуда, ведь тесты на ковид показали отрицательный результат.

- Когда я была в Казани, у меня поднялась температура до 40, - рассказала MакSим. - Я сделала к тому моменту несколько отрицательных тестов на коронавирус. Я думала, что это обычная простуда.