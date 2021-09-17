Копить или зарабатывать: два стратегии сбережения денег

На днях Центробанк снова повысил ключевую ставку - она уже достигла 6,75% против 4,25% на минимуме чуть больше года назад. И сюрпризом это не стало. Большинство аналитиков, в том числе нашего банка, прогнозировали подобный рост.

Новое повышение ставки ЦБ связано с тем, что инфляция продолжает расти. По данным Росстата, годовая инфляция составляет 6,7% при официальном инвестиционном ориентире Банка России 4%. Повышение ставки позволяет замедлить раскручивание инфляционной спирали.

При этом у нынешней жесткой денежно-кредитной политики есть свои преимущества для граждан. Более высокая ключевая ставка и растущие вслед за ней ставки в коммерческих банках делают сбережения более привлекательными. Россияне хранят в банках больше 33 триллионов рублей. Но меняется сама структура сбережений.

Если раньше львиная доля средств размещалась на срочных вкладах, то теперь более популярными инструментами стали накопительные счета. К примеру, в банке «Открытие» прирост средств на счетах в январе-июне этого года составил более 20%: две трети вновь размещаемых средств зачисляются именно на них. Справедливости ради стоит отметить, что в целом на рынке этот рост скромнее, но всё равно составляет 6,9%.

Сберегатели четко разделились на два лагеря. Одни считают, что рынок достиг пика по ставкам, и предпочитают размещать деньги на вклады или покупают долгосрочные инвестиционные продукты с фиксированной доходностью. Другие полагают, что рост ставок продолжится и предпочитают размещать средства в инструменты, по которым доходность в таком случае будет расти вместе с рынком - накопительные счета, паевые инвестиционные фонды. Причем впервые за долгое время вторая группа количественно обогнала первую. Это во многом связано с риторикой ЦБ. В банке России не исключают, что ключевая ставка может расти и дальше.

Мы в банковском бизнесе должны учитывать обе эти сберегательные стратегии и давать возможность людям реализовать каждую из них. Поэтому в банке «Открытие» есть как привлекательные условия по вкладам и долгосрочным инвестиционным продуктам, так и высокие ставки на накопительных счетах и широкий выбор ПИФов, предлагаемых группой «Открытие». А преференции для сберегателей позволяют получить бесплатную карту Opencard при размещении в банке более 50 тысяч рублей. Пользуясь Opencard, клиенты получают кешбэк на карту, скидки и возможность повысить ставку по накопительным счетам. Не случайно Opencard признана лучшей картой этого года и получила премию Frank Cards & Reward Award 2021.

Разумеется, каждый решает для себя сам, каким способом сберегать деньги и в какое финансовое будущее верить. Если есть вера в дальнейший рост ключевой ставки, и, как следствие, в повышение ставок по сбережениям на рынке, целесообразно дождаться пика доходности на накопительных счетах. Ну, а если вы уверены, что ставки дальше расти не будут – самое время зафиксировать свои сбережения в долгосрочных инструментах с фиксированными ставками.