Как по указу партийного руководства создавали колбасу, шоколад, напитки из Коктебеля, Москвы и Мытищ

Фото: Hans Rudolf Uthoff

Учебники истории повторяют мантру: в СССР делали ставку на тяжелую промышленность, а легкую развивали по остаточному принципу. Поэтому в стране были лучшие в мире атомные ледоколы, а свои джинсы так и не сделали. Население может искренне гордиться космическими спутниками, но пить, есть и нарядно одеваться тоже хочется.

При этом партийная верхушка страны всегда помнила о чаяниях народа. Просто больше внимания уделяли интересам родины. С подачи министров и генсеков в стране Советов появились многие качественные товары народного потребления. Вспоминаем семь успешных продуктов.

Коньяки из Крыма

Разработкой технологии советского шампанского начали заниматься в первые годы после Октябрьской революции. Ушло несколько десятилетий, чтобы рядовой пролетарий смог поставить на праздничный стол бутылку игристого. После окончания Великой Отечественной руководство страны поручила технологам в кратчайшие сроки решить еще одну важную задачу — обеспечить население советским коньяком. По вкусовым свойствам тот нисколько не должен проигрывать французским образцам — вопрос политической важности.

А коньяки в СССР пытались выпускать в кавказских регионах и Молдавии. Но все это было слишком мелко и кустарно. Первое серьезное коньячное производство зародилось в Коктебеле. Этот уголок Крымского полуострова с царских лет славился своими необычайно плодородными почвами и развитием виноградарства.

Здесь в 1958 году начали строить новый завод. Бочки для погребов изготовили из векового кавказского дуба, заложили дистиллят и в 1965 году выпустили первый советский коньяк. Технологи с трепетом преподнесли первые бутылки партийной верхушке. Руководство оценило. Вскоре коктебельские напитки стали отправлять на международные выставки в капиталистические страны. Там они оставляли без шансов конкурентов и забирали гран-при.

Таким образом напитки из Коктебеля сегодня признаются старейшим коньячным производством на территории России. Крымские мастера купажа (этих людей единицы) трепетно хранят технологию, а их специалисты продолжают котироваться на мировом уровне.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Какао «Золотой ярлык»

Если покопаться в истории, то станет понятно, что этот продукт родом еще из императорской России. Выпускало его общество Эйнем. Реклама была построена на полезных для здоровья свойствах напитках. В СССР производство превратилось в «Красный Октябрь». Первые годы какое-порошок был дорогим удовольствием и только после 60-х стал более распространенным, так как удешевилась технология производства.

Зеленая упаковка с золотыми ярлыками до сих пор встречается в некоторых супермаркетах. Современными детям такое какао не по вкусу. Ведь в нем нет сахара и сухого молока, в отличие от новых аналогов. Напиток нужно варить на настоящем молоке, добавить сахар и, возможно, специи по вкусу.

Лимонад «Буратино»

Его выпускали и выпускают в Мытищах. Хотя сейчас рецепт переняли и другие российские фабрики. Но это уже не тот «Буратино», что раньше. Хотя бы потому, что первые годы в лимонаде не было консервантов и напиток хранился всего семь суток. Первое время использовали этиловые спирт, что породило слухи о том, что от газировки можно захмелеть. На самом деле концентрация была ничтожно маленькой.

«Буратино» делали из яблочного и лимонного соков, а также апельсиновой эссенции. С апельсинами в СССР было сложно — товар дефицитный. А вот лимонад с героем повести «Золотой ключик» был очень даже ходовым и распространенным. 10 копеек за 0,5 литра прохладительного напитка — цена без стоимости тары.

«Чай со слоном»

На этот бренд претендуют две чаеразвесочные фабрики — иркутская и московская. В СССР на обоих предприятиях собирали купажи из листьев индийского и грузинского чайного куста. Желтая пачка, на которой изображен погонщик-индус на слоне, одно время была ценным подарком. Поблагодарить за услугу, позвать гостей на «чай со слоном» — это было круто.

Примечательно, что со временем заварку стали выпускать и другие советские фабрики. Качество упало. Поэтому появилась народная легенда, мол, на той самой упаковке хобот слона вздымается вверх,а на плохих образцах животное застыло в иной позе. Сейчас в супермаркетах тоже продают чаи, на которых рисуют стилизацию под советского слоника. С тем самым напитком он имеет мало общего. Но реклама работает и своего потребителя товар находит.

Шоколад «Аленка»

Первый доступный молочный шоколад, который отличался своим кремовым вкусом, разработали технологи «Красного Октября». Выпускали плитки на «Рот Фронте» и фабрике Бабаева. Появление продукта — следствие утверждения новой продовольственной программы в СССР — тоже указ высокого руководства. Честная стограммовая плитка удовольствия. В «нулевые» кондитеры придумали новые вкусы, пытаясь конкурировать с западными продуктами.

К сожалению, в новой России шоколад отметился парой скандалов. Сначала та самая Аленка с обертки, которая уже не девочка, а бабушка почтенных лет, подала в суд. Дескать она никогда не желала, чтобы ее снимок использовали в качестве иллюстрации. Однако ее иск не удовлетворили, так как фотографию обрабатывали и стилизовали на протяжении истории, что получилось самостоятельное произведение.

После этого кондитерские фабрики спорили, кому принадлежат права на выпуск того самого шоколада. Разбирались с антимонопольной службой и карали штрафами за недобросовестную конкуренцию другие фабрики. Наконец в продукцию стали добавлять пальмовое масло, чем отпугнули часть потребителей. И все равно бренд родом из СССР остается одним из самых любимых. Туристы везут плитки молочного с девочкой на упаковке, чтобы там угощать местных russian chocolate.

Жизнь в стеклах витрин 1959 г.

Плавленный сыр «Дружба»

Его особенность в дешевизне производства, которая сказывается и на цене для потребителя. Вообще первые образцы выпустили в Швейцарии, а в СССР технологию подхватили, переработали и стали выпускать «Дружбу». Всех раздражала упаковка из тонкой фольги, которая никак не хотела открываться за раз.

Сыр плохо мазался, а потому нашел себя в качестве самостоятельного блюда и ингредиенты. Из него варили и до сих пор варят супы, им питались вечно голодные и бедные студенты, а работяги закусывали беленькую. Ту самую «Дружбу» выпускает московский завод. Однако бренд признан общенародным, поэтому и другие фабрики имеют право использовать схожий дизайн и название. Поэтому сейчас в супермаркетах можно найти плавленный сыр и за 8 и за 50 рублей.

Докторская колбаса

Сегодня колбасные изделия в сознании потребителя мало вяжутся с идей ЗОЖ. Но после Гражданской войны и в первые годы установления советской власти генсек Сталин поручил разработать мясной продукт для восстановления здоровья бойцов, чье силы были подорваны на фронтах сражений с царским деспотизмом.

Так появилась докторская колбаса, рецептуру которой утверждал нарком (сейчас бы сказали «министр») здравоохранения. В составе говядина высшего сорта, полужирная свинина, молоко и яйца — это идеал до которого, к сожалению, современные мясоперерабатывающие заводы редко снисходят.

Первые 40 лет выпуска «докторской» она стоила дешевле себестоимости. В 70-е годы, когда наметился экономический кризис, разрешили добавлять муку и крахмал, чтобы снизить издержки. Сегодня вкусная и натуральная вареная колбаса стоит прилично.