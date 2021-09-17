Приходите к нам на кулебяку: В Центризбиркоме ждут наблюдателей, журналистов и высоких гостей с «горячими» темами вокруг выборов

В стране завершился первый день выборов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Большом Черкасском переулке, что между Лубянкой и Кремлем расположены приятные глазу и желудку заведения и Центризбирком. До утра 17 сентября его можно было пройти из конца в конец, но на ближайшие три дня сквозные прогулки отменены — подходы к парадным вратам в здание ЦИКа перекрыты и охраняются серьезными парнями в форме.

В Большом Черкасском переулке, что между Лубянкой и Кремлем расположены приятные глазу и желудку заведения и Центризбирком. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Аккредитованных журналистов проверяют бегло, но внимательно. Сержант на входе перед рамкой просит чуть пождать — из здания веселой шумною толпой вываливаются наблюдатели, кажется, из Италии. Последний из них, улыбаясь неподражаемой улыбкой истинного сына Аппенин, говорит по слогам «до-сви-да-ниа!» обращаясь, кажется, сразу ко всем.

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Итальянцы к вам заглядывали? - интересуюсь у улыбчивых дам в уютном буфете на первом этаже.

- Да ну, куда там, их наверху покормили! - отмахиваются они.

Судя по вывеске «Кремлевский комбинат питания», буфет в пятницу должен работать до пяти вечера, а в субботу-воскресенье так и вовсе закрываться на замок, но из-за Единого дня голосования, который растянулся на три дня, в эти выходные ему предстоит ударно работать допоздна ( в воскресенье — до 22.00).

Судя по вывеске «Кремлевский комбинат питания», буфет в пятницу должен работать до пяти вечера Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Завтра будут кулебяки, приходите, - улыбаются ударницы общепита, - а вообще лучше всего разбирают пирожки с мясом.

В прейскуранте нахожу и совсем демократичное пирожное «Олеся» за 30 рублей и чизкейк шоколадный по средне-московской цене в 260 целковых. Но - ничего алкогольного! Пресса же активно налегает на кофе, капучино да эспрессо.

В прейскуранте нахожу и совсем демократичное пирожное «Олеся» за 30 рублей и чизкейк шоколадный по средне-московской цене в 260 целковых. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Камер в атриуме на первом этаже немного — всего пять-шесть, но операторы и звукорежиссеры дремлют, ведь и глава ЦИКа Элла Памфилова уже выступила, и иностранные наблюдатели схлынули. Лишь репортер главного государственного канала прохаживается с микрофоном вдоль огромной «видеостены», на которой около двухсот экранов, где мелькают кадры с участков со всей страны. Вот Новосибирск, вот Владивосток, а вот Москва. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять — большинство из 96 тысяч участков (камеры установлены не во всех) расположены в школьных актовых или в спортзалах. Большого ажиотажа не наблюдается, но это и понятно — первый день голосования для многих рабочий, и 3812 кандидатов от 14 партий голоса большинства избирателей поделят в последующие дни.

Камер в атриуме на первом этаже немного — всего пять-шесть, но операторы и звукорежиссеры дремлют, ведь и глава ЦИКа Элла Памфилова уже выступила, и иностранные наблюдатели схлынули. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

На приличной высоте в атриуме по всему периметру гордо красуются флаги всех 85 субъектов Российской Федерации — ни сквозняк, ни ветерок от кондиционеров(ни того ни другого не чувствуется) их не колышит. 18 и 19 сентября, да впрочем и 20 в Центризбиркоме будет горячо.

С утра субботы Элла Памфилова вместе с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой обсудят тему «Защита избирательных прав граждан: международный аспект» с коллегами госпожи-омбудсмена из других стран.

На приличной высоте в атриуме по всему периметру гордо красуются флаги всех 85 субъектов Российской Федерации Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Будут проходить сеансы связи с Иркутской, Самарской, Волгоградской, Белгородской и Свердловской областями, а также Республикой Северная Осетия -Алания, Севастополем и Москвой.

В воскресенье сеансы связи будут идти с короткими перерывами — ожидается и прямой телеконтакт с Международной космической станцией, а также с нашим посольствами в Германии, Израиле и даже в Афганистане.

Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Предварительные итоги голосования Элла Памфилова предполагает подвести 19 сентября после 21.00.