Выборы в Государственную Думу 2021: как голосует Россия во второй день

Первый прошел относительно спокойно и без серьезных происшествий Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый прошел относительно спокойно и без серьезных происшествий, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Это подтверждают и эксперты. По их словам, наблюдатели в основном если и сталкиваются с недочетами, то совсем мелкими. Намного чаще просачивается фейковая информация.

Наиболее часто приходят сообщения о «подвозе» избирателей на участки. Об этом говорили в Ярославской, Тамбовской и ряде других областей, но эта информация не подтвердилась. Кроме того, Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступило 98 жалоб на принуждение к голосованию.

В первый день свои голоса отдали и Владимир Путин с Михаилом Мишустиным. Оба они сделали это через интернет не выходя из рабочего кабинета. Их примеру последовали и россияне. В одной только Москве проголосовали больше миллиона человек из тех, кто регистрировался на дистанционное электронное голосование. Оно, кстати, показало поразительные результаты по явке — больше 50% по всем регионам. Эксперты дают прогноз — к концу выборов будет больше 90%.

Что касается явки оффлайн-избирателей, то, по данным ЦИК, свой голос в первый день отдали 16,85% человек. Оно и понятно — будний день. Но в некоторых регионах даже приятно удивляет. Так, например, в вТуве и Чечне - около 40%, в Кемеровской области - 34%. На Чукотке проголосовал 31%, похожая картина в Магаданской области и Еврейской автономной области. А ведь это только первый день.

Впереди еще два! А вместе с ними и самое интересное. Следим!