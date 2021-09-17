Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 сентября 2021 23:00

Выборы в Государственную Думу 2021: как голосует Россия во второй день

Я календарь переверну… а там второй день выборов
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первый прошел относительно спокойно и без серьезных происшествий

Первый прошел относительно спокойно и без серьезных происшествий

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый прошел относительно спокойно и без серьезных происшествий, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Это подтверждают и эксперты. По их словам, наблюдатели в основном если и сталкиваются с недочетами, то совсем мелкими. Намного чаще просачивается фейковая информация.

Наиболее часто приходят сообщения о «подвозе» избирателей на участки. Об этом говорили в Ярославской, Тамбовской и ряде других областей, но эта информация не подтвердилась. Кроме того, Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступило 98 жалоб на принуждение к голосованию.

В первый день свои голоса отдали и Владимир Путин с Михаилом Мишустиным. Оба они сделали это через интернет не выходя из рабочего кабинета. Их примеру последовали и россияне. В одной только Москве проголосовали больше миллиона человек из тех, кто регистрировался на дистанционное электронное голосование. Оно, кстати, показало поразительные результаты по явке — больше 50% по всем регионам. Эксперты дают прогноз — к концу выборов будет больше 90%.

Что касается явки оффлайн-избирателей, то, по данным ЦИК, свой голос в первый день отдали 16,85% человек. Оно и понятно — будний день. Но в некоторых регионах даже приятно удивляет. Так, например, в вТуве и Чечне - около 40%, в Кемеровской области - 34%. На Чукотке проголосовал 31%, похожая картина в Магаданской области и Еврейской автономной области. А ведь это только первый день.

Впереди еще два! А вместе с ними и самое интересное. Следим!

Выборы в Государственную Думу 2021: прямая онлайн-трансляция
Выборы 2021КАРТИНА ДНЯ