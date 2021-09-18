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В мире18 сентября 2021 8:14

Накануне Дня Конституции американцы активно подписывают петицию об изменении основного закона

Они считают Конституцию США устаревшей
Юрий МАЙБОРОДА
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Конституция США была принята 17 сентября 1787 года

Конституция США была принята 17 сентября 1787 года

Фото: EAST NEWS

Студенты и преподаватели Университета Флориды накануне празднования Дня Конституции США заявили, что нормы, прописанные в основном законе страны, больше не соответствуют реалиям современного мира и должны быть переписаны в соответствии с требованиями времени.

Они решили, что время для создания нового основного закона пришло, и запустили сбор подписей под соответствующей петицией.

Среди пунктов воззвания к властям значатся следующие доводы:

- Ее следует отменить, пришло время для новой Конституции.

– Ее написали в конце 1700-х годов, она не рассчитана на XXI век.

– Тогда были богатые старые белые люди. Только о них и говорится в главном документе страны.

Ранее в США также заявили, что стоит подумать над изменением государственного флага, поскольку существующий вариант у некоторых людей вызывает разногласия.

Конституция США считается самой короткой в мире: она состоит из преамбулы и всего семи статей. Но с момента ее подписания в 1787 году в нее внесли 27 поправок. Последняя из них, устанавливающая, что закон об изменении жалования сенаторов и конгрессменов, может вступать в силу лишь после очередных выборов в Палату представителей, была принята в 1992 году.

Любопытный факт: данная поправка была предложена в 1789 году, и понадобилось более 200 лет, чтобы ратифицировать ее необходимым количеством голосов.

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