Госдеп США сформулировал линию поведения Украины по "Северному потоку –2": "Забыть, не скулить и не обижаться"

США советуют Украине не зацикливаться на "Северный поток — 2". Фото: nord-stream2.com

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн отдал недвусмысленный приказ Киеву, как надо себя вести Украине по вопросу газопровода "Северный поток – 2". Будучи в Киеве, он посоветовал сосредоточиться на других вопросах, в частности, на модернизации собственной энергетики. Дескать, в мире начинается большой энергетический переход, и Украине надо быть к нему готовой.

- Сейчас я нахожусь на Украине и говорю своим коллегам: давайте не узко смотреть на "Северный поток – 2". Давайте обратим взгляд на наше будущее, в котором чтобы мы не поняли, когда проснемся, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики, - заявил Хохштейн по итогам своего визита в Киев. - Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью. Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме "Северного потока — 2".

Хохштейн призвал обсуждать "не новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит", а "дальновидно" реализовывать проекты по встраиванию украинской энергетической системы в европейскую энергетику. Слова человека, поставленного Вашингтоном смотрящим над энергетикой Украины, вспомнил депутат Верховной рады от "Батькивщины" Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко.

- Смотрите, мы же забыли, что есть страна, которая давно нам уже рассказывает, что делать, у нее есть план для нас, - заявил он в эфире телеканала "Наш" и раскрыл суть плана. - Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" – это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать.

Однако, далеко не все в Киеве готовы последовать таким "рекомендациям". Глава СНБО Алексей Данилов в эфире программы Савика Шустера подверг резкой критике всех "советников из Европы", обвинив именно их в том, что Украина потеряла Крым и Донбасс. Поводом для его яркого, как всегда, выступления стало направление законопроекта о деолигархизации Украины в Венецианскую комиссию – специально созданный консультативный орган при Совете Европы, который оценивает законопроекты государств на предмет соответствия Конституции. Правам человека и т.д.

- Я не собираюсь выяснять, что такое Венецианская комиссия - мне все равно. Нам надо жить собственным умом. И в своем доме наводить самостоятельно порядок, - честно признался это юрист-ветеринар и рассердился после этих слов. - Специалисты, которые нам уже насоветовали со всей Европы, что нам делать и как нам жить, привели к тому, что мы потеряли Крым и к войне на Донбассе.

Золотая голова Олексій Мячеславович, но где же была вся его мудрость в те же 2013-й- 2014-й годы? И потом – как далеко распространяется смелость этого киевского воителя с русскостью, предложившего недавно заменить кириллицу латиницей и ввести в Незалежной официальное двуязычие, предложив вторым языком английский? Способен ли господин Данилов, родившийся и выросший на Луганщине, восстать против американских указаний, или же он забудет свои слова о необходимости не обращать внимания на указания советников Запада так же, как он буквально накануне смог забыть русский язык, на котором изъяснялся всю жизнь?

Впрочем, вне зависимости от позиции Данилова, слова Хохштейна, который, похоже, больше заботится об энергетике Украины, чем местные политики и руководители страны, принесут Незалежной не больше пользы, чем мертвому припарки. "Дальновидно", "конструктивно", "строить" и прочие термины – это все явно не про нынешнее украинское руководство, способное только делить и отбирать. На фронте борьбы с кириллицей и русским языком у Киева гораздо больше шансов на победу, чем на какие-то проекты в энергетике и экономике в целом. Благо, что строить и придумывать там ничего не надо, а достаточно лишь "тащить и не пущать".