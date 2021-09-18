Самарская область: Как жизнь региона изменили национальные проекты?

Новый Дворец спорта в Самаре строится на легендарном месте. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

15 сентября в Самаре на улице Молодогвардейской открылся Дворец спорта, построенный в том числе на средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Внутри нового Дворца спорта размещается большая ледовая арена, рассчитанная на 5 тысяч зрителей. Также предусмотрена возможность укладки специального паркетного покрытия на лед, что позволит проводить концерты и баскетбольные матчи. Планируется что на новой арене будет тренироваться и выступать баскетбольный клуб «Самара».

Во Дворце спорта также оборудован зал для баскетбола. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

…Напомним, мы подводим первые промежуточные итоги развития 14 национальных проектов, стартовавших на федеральном уровне в конце 2018 года. Нацпроекты позволяют решать масштабные задачи в экономике, социальной сфере, науке, культуре и спорте по всей стране. Вчера мы рассказали, что именно позволили нацпроекты создать в Нижнем Новгороде. Затем корреспондент «КП» посетил Самару.

ШЕСТЬ РЕЖИМОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ЛЬДА

Новый Дворец спорта в Самаре на улице Молодогвардейская строится на месте ледовой арены, построенной в 1966 году. Для своего времени это было легендарное место. Почти пятьдесят один год ледовая арена была эпицентром спортивных баталий региона, но и самым большим досуговым центром Самарской области. Здесь выступали Владимир Высоцкий и Алла Пугачева, здесь ковали свои будущие победы на льду звезды мирового фигурного катания Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Но ничего не бывает вечным… И вот теперь на место обветшавшей арены отстроен новый чудо-дворец.

Главная ледовая арена рассчитана на 5000 мест. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

«Это современное высокотехнологичное сооружение, здесь только намораживание льда имеет шесть режимов, - пояснил Виталий Иванов, директор ГАУ «Самара Арена», который также займется управлением нового Дворца спорта.

Главная ледовая арена рассчитана на 5000 мест. Кроме того, во Дворце спорта оборудованы две ледовые площадки для тренировок, тренажёрный зал, зал для баскетбола, площадка для керлинга и современные конференц-залы с шикарным видом на Волгу. Тренировочный блок на третьем этаже арены включает в себя тренировочные хоккейной поле, универсальный спортивный зал, тренажёрный и хореографический залы.

Процесс строительства знакового для региона спортивного объекта находился под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Представители различных видов спорта неоднократно в общении с журналистами отмечали, что глава региона чуть ли не ежедневно посещал строительную площадку, контролируя ход работ.

Дворец спорта - высокотехнологичное сооружение, только намораживание льда имеет шесть режимов. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

Но надо понимать, что благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» строительство спортивных объектов ведется по всей стране. В том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов), крытых катков, футбольных манежей.

По итогам 2020 года построено 135 спортивных объектов, в том числе более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов, а в 2021-2023 годах планируется построить и ввести в эксплуатацию 134 ФОКа. Строительство физкультурно-оздоровительных центров и комплексов запланировано во всех регионах страны.

По итогам 2020 года количество людей, занимающихся физической культурой и спортом достигло 45,4%, обеспеченность населения спортивными объектами – 57,3%.

Кроме того, регионам предоставлены субсидии на закупку более 500 комплектов спортивно-технологического оборудования на сумму 5 млрд рублей.

ПЕРВОЕ ГРАФФИТИ, ПОСВЯЩЕННОЕ НАЦПРОЕКТУ

Как вы уже поняли, нацпроекты – это не только про спорт. Больше того, далеко не только спорт…

Перед нами Самарский (еще его называют Фрунзенский) мост. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» движение автомобилей по новой развязке пустят на 10 месяцев раньше, чем собирались изначально - машины смогут здесь поехать уже в ноябре 2021 года.

«Объект готов уже на 85%», - отметил руководитель службы заказчика-застройщика регионального Минтранса Андрей Дешевых.

Стоимость работ второго этапа составляет 6,2 млрд рублей, общая протяженность строящегося и реконструируемого участка - 7,8 км, в том числе 2,5 км нового строительства. В рамках контракта предусмотрено возведение трех транспортных развязок и путепроводов, в том числе над железной дорогой.

Рабочие отремонтировали заброшенный подземный переход на Пугачевском тракте, а художники разрисовали его стены. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

Также рабочие полностью отремонтирован заброшенный подземный переход на Пугачевском тракте, а художники разрисовали его стены, изобразив два новых моста - через реки Самарку и Сок (местные журналисты шутят: боитесь вандалов - сами разрисуйте стены). В результате авторы граффити победили на фестивале стрит-арта ПФО «ФормART» 2020 года. Уникальность пешеходного перехода в том, что это первый объект на территории России, посвященный нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который оформлен в стиле граффити.

К АЛЬФА-ЦЕНТАВРА

Но самое интересное в Самаре – научные разработки. Особенно ноу-хау в области искусственного интеллекта, созданные учеными Института искусственного интеллекта. Работы ведутся в рамках грантов, выданных по нацпроекту «Цифровая экономика», который предусматривает господдержку проектов по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, создание научных центров по искусственному интеллекту и коммерциализацию разработок, налаживая связь между учеными и бизнесом.

Но самое интересное в Самаре – научные разработки. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

Ученые института создали ряд проектов в сфере умной оптики. Благодаря этим исследованиям стало возможным создание плоского объектива, который в сто раз легче и в сто раз дешевле, чем существующие аналоги. Это очень хорошие перспективы для различных спутников. Российские ученые с этой разработкой включены в проект Мильнера-Хокинга по отправке спутников к Альфе Центавра.

«Это действительно межзвездный проект, горизонты которого исчисляются десятилетиями. Межзвездные перелеты могут стать таким флагом, под которым объединяется все человечество, и мы очень гордимся тем, что принимаем участие в этом проекте», – говорит директор Института искусственного интеллекта Артем Никоноров.

Работы ведутся в рамках грантов, выданных по нацпроекту «Цифровая экономика». Фото: Виктор Новиков/ТАСС

При этом научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» в Самаре решает вполне земные задачи. Например, Пензенский госуниверситета (входит в НОЦ «Инженерия будущего») разработал гидроманжетный тонометр. Отличительная особенность прибора – вместо воздуха внутри манжета используется жидкость. Больше того, тонометр измеряет не только значения артериального давления, но и считывает информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы, указывая на возможные патологии. Благодаря прибору у пациентов есть возможность решать проблемы со здоровьем оперативно и при необходимости обратиться в клинику, не теряя времени.

БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО

С 2019 года благодаря нацпроекту «Культура» по всей стране открываются модельные библиотеки. Причем, это история не про пыль и занудство. Стильные пространства оборудованы по последнему слову техники, оснащены бесплатным интернетом, обладают стильным дизайном. Несмотря на то, что по плану к 2024 году количество таких пространств по всей стране должно быть не менее 787 штук (110 учреждений ежегодно), в 2020 году открылось 172 библиотеки, а в 2021 году появятся 150 «моделек».

В Самарской области уже действуют 10 модельных библиотек, еще четыре откроются в 2021 году. Первой в регионе обновилась библиотека №8 в Самаре. Число клиентов выросло на 34%: если в 2019 их было 3988, то в 2020 году цифра увеличилась до 4404, а на 1 сентября 2021 года в библиотеку ходят уже 5355 человек. Всего за два года учреждение превратилось в настоящий центр интерактивного чтения, применяющий передовой опыт российских библиотек. Для того, чтобы подстроить насыщенную программу под разных читателей, сотрудники развивают разные форматы работы: эксклюзивные выставки-диалоги, лекции-квесты и театральные антракты. После обновления в библиотеке появилась интерактивная зона для общения – литературное кафе «Читкофф». В программе работы кафе – дискуссионная площадка обсуждения новинок современной литературы и искусства, мастер-классы и актуальные встречи с лидерами молодежных объединений города.

В Самарской области уже действуют 10 модельных библиотек. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

Директор библиотеки Гаврилова Татьяна Владимировна отмечает, что национальный проект «Культура» дал библиотеке №8 новые возможности, что позволило ей стать для жителей города центром общественного диалога, интеллектуального досуга, источником качественных знаний и информации.

«МЕДПОМОЩЬ СТАЛА ГОРАЗДО ДОСТУПНЕЕ»

Совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи в нашей стране уделяется большое внимание. Так, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 000 человек, по состоянию на июнь 2021 года введены в эксплуатацию 1 695 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. За 2019-2020 годы в медицинские организации субъектов Российской Федерации поставлено 1 018 передвижных медицинских комплексов, а в 2021 году будет приобретено еще 304 таких комплекса.

Так фельдшерско-акушерский пункт в селе Покровка Самарской области построен по нацпроекту «Здравоохранение». Прежнее здание ФАПа работало с 1952 года. Уровень услуг был соответствующим: без горячей воды, без туалета, отопление оставляло желать лучшего. Неоднократно случалось – ребенка привели в фельдшерско-акушерский пункт здоровым, а он там замерзнет и заболевает. Но благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе построили новый ФАП, который возобновил работу с начала 2021 года.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе построили новый ФАП. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

«Проведены все коммуникации, интернет, поставили оборудование, в том числе кардиограф, который сам передает информацию в кардиоцентр, и коллеги из областного центра оперативно помогают в постановке диагноза при необходимости, - работать стало гораздо удобнее, а медпомощь - гораздо доступнее! – отмечает заведующая ФАП села Покровка Ирина Новикова.

Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает свыше 200 человек в месяц, а в летний период, с учетом людей, прибывших из Самары, Кинеля и других городов, количество пациентов достигает 300 человек ежемесячно. Всего в Самарской области по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году возвели 32 ФАПа и два офиса для врачей общей практики.

Завтра расскажем, как национальные проекты изменили жизнь Татарстана…