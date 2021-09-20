Новые дороги, школы и компании: как меняют Татарстан федеральные национальные проекты?

Эксперты признают – учебное заведение суперсовременное. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

В конце 2018 года в России стартовали 14 национальных проектов, задачей которых стало изменение жизни страны в ключевых сферах – экономике, «социалке», науке, культуре и спорте. Прошло почти три года. Время подводить итоги. Ранее мы рассказали, как национальные проекты отразились на жизни в Нижнем Новгороде и Самаре. Заключительная часть статьи – о Казани.

НА РУССКОМ, ТАТАРСКОМ И АНГЛИЙСКОМ

…Кировский район Казани. Детский сад «ЯСам», построенный весной 2021 года на средства нацпроекта «Демография». Здесь создана уникальная среда для изучения сразу трёх языков. На стенах, шкафчиках, даже ступеньках лестниц – надписи на русском, татарском и английском. Педагоги признаются, что их главная задача - не штудирование грамматики, а возможность понимать разговорную речь, говорить самим.

Дети осваивают языки не только на специальных занятиях. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

«Маленькие дети читать пока не умеют! Эти надписи не для них, а для родителей, которые тоже изучают языки, – отмечает заведующая детским садом Лилия Галиева. – Дети же всё воспринимают на слух. С удовольствием разучивают и даже сочиняют песенки вместе с воспитателями – например, о том, что они едят на завтрак… Сами придумывают сказки, игры и даже мультфильмы на разных языках. У нас есть для этого специальная студия. А наша особая гордость - лингафонный кабинет».

Дети осваивают языки не только на специальных занятиях, но и на уроках по инженерной грамотности, на которых дошколята изучают робототехнику, работу в мультипликационной студии и математику.

Сейчас детский сад посещают 350 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

Сейчас детский сад посещают 350 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Дошкольное учреждение рассчитано на 18 групп, из них 10 – для детей раннего возраста (1,5-3 лет), две группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра).

Просторный спортивный зал оборудован необходимым инвентарем, в том числе комплексом детских тренажеров. А занимается с детьми чемпионка России по легкой атлетике Анна Крылова – она работает в садике инструктором по физкультуре. В коридорах размещены развивающие игры – бизиборды, магнитные шахматные доски.

В коридорах размещены развивающие игры – бизиборды, магнитные шахматные доски. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

Обратим внимание, что благодаря национальному проекту «Демография» по всей России открываются ясельные группы для детей до трех лет в новых современных и красивых детских садах. По состоянию на 30 июля 2021 года создано 169,9 тыс. мест в яслях. Учитывая, что по итогам развития национального проекта (до конца 2024 года) должно быть введено 256,8 тыс. мест – можно сказать, что большая половина пути пройдена.

КЛАСС БЕСПИЛОТНИКОВ И АСТРОПЛАНЕТАРИЙ

Год назад, 1 сентября 2020 года, в Казани в рамках национального проекта «Образование» открылся лицей №187 «РИТМ». Эксперты признают – учебное заведение суперсовременное. Лицей имеет информационно-технологический профиль, поэтому имеет мощный IT-полигон (инженерно-технологический класс, кабинеты Web-программирования, интернет вещей, робототехника, инженерный класс беспилотных летательных аппаратов) и лабораторию 3D-моделирования. Кроме этого, имеются свои типография, фото- и телестудии. В школе свой астропланетарий и телескопы. Кабинеты физики и химии оснастили лабораториями, а класс технологии — станками с ЧПУ, 3D-принтерами, швейными машинами и оверлоками.

10 сентября гимназию посетила сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В сентябре 2021 года гимназию посетила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

«Все сегодняшние технологии направлены на то, чтобы дать равный доступ к той инфраструктуре, что создается, каждому ребенку, где бы он ни находился и какой бы доход ни был у его семьи, - отметила Елена Шмелева. - Национальный проект «Образование» направлен именно на то, чтобы выровнять регионы и различные населенные пункты внутри каждого региона по критерию доступности качественного образования.

Кроме того, в лицее обустроены два бассейна, два спортивных зала и арт-блок с актовым и хореографическим залами. В школе есть свои театральные студии на татарском и английском языках, музыкальная школа. Также здесь есть комната психологической разгрузки для учеников.

Аналогичных школ только в Казани построено уже шесть. Фото: Виктор Новиков/ТАСС

Школы также оснащают ноутбуками, компьютерами, интерактивными досками, высокоскоростным интернетом и лабораториями. Но «РИТМ» - лишь один из примеров. Аналогичных школ только в Казани уже шесть построено. Сейчас такие учебные заведения появляются даже в сельской местности. К этому учебному году свои двери открыли 130 новых школ, к 2025 году планируется построить еще 1300 школ.

ДОРОГИ СТРОЯТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКОВ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 2019-2020 годы в республике построено и реконструировано более 32 тысяч км дорог. Сейчас активные работы ведутся на Большом Казанском кольце.

В рамках первого этапа работ построена четырехполосная дорога с двумя полосами автомобильного движения в каждом направлении и с тротуарами шириной от 2 до 4,5 м. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 м для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 м и шириной 36 м под 4 полосы движения автотранспорта и две трамвайные линии. Движение пешеходов через построенный участок Большого Казанского кольца с безопасным выходом на остановочные платформы трамвая обеспечивает новый надземный пешеходный переход на улице Борисковская.

«Объект построен быстрее графика – за 12 месяцев. Также было принято решение о строительстве надземного пешеходного перехода вместо подземного, что тоже позволило ускорить сроки ввода объекта в эксплуатацию», - отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин.

В настоящее время построен и второй этап Большого Казанского кольца. В октябре 2020 года строители ввели первый участок строительства второго этапа Большого Казанского кольца протяженностью 700 м. Второй участок автомобильной дороги протяженностью 522 м с выходом на улицу Техническая и введен в эксплуатацию в 2021 году.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019 году построено, отремонтировано и реконструировано более 16 тыс км дорог. Аналогичные показатели достигнуты и в 2020 году. На 2021 год цель стоит не меньшая. Масштабные работы идут в 84 регионах. По состоянию на 6 сентября выполнено 65% работ, запланированных по нацпроекту на 2021 год. Площадь укладки дорожных покрытий превысила 90 млн кв. м.

ГРАНТЫ, ЛЬГОТЫ, ВЫСТАВКИ…

В нацпроектах предусмотрена и поддержка предпринимателей. По итогам 7 месяцев 2021 года не сырьевой экспорт Татарстана вырос на 6,5%, а объем отгрузок оценивается в 63,7 млрд долл. Опережающим темпом – почти на 10% – увеличились внешние поставки промышленной продукции. Например, казанская компания «Эйдос-медицина» (входит в пятерку мировых лидеров по производству обучающих медицинских симуляторов) сумела повысить объем продаж на рынках Европы, Азии, США и стран СНГ.

«Помощь по нацпроектам для предпринимателей есть и организационная и финансовая. Например, отдельный стенд на выставке Arab Health 2021 в ОАЭ стоил порядка 3 млн руб. Мы смогли выехать на эту выставку благодаря поддержке Российского экспортного центра. Он взял на себя и доставку наших экспонатов», - сообщил исполнительный директор компании «Эйдос медицина» Михаил Тихонов.

Причем, государство готово оказывать помощь не только наукоемким производствам. Национальный проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» поддерживает фермеров и сельскохозяйственные кооперативы. На 2021 год на предоставление грантов «Агростартап» планируется направить порядка 3,7 млрд рублей, за 8 месяцев победителями региональных конкурсов стали уже более 1000 проектов.

…Подъезжаем к производственной площадке в Лаишевском районе - в получасе езды от Казани. В воздухе разливается мощный запах разнотравья.

«Татарстан – республика любителей чая, – отмечает председатель сельскохозяйственного кооператива «Заготовитель» Рамиль Яруллин. – Среднестатистический житель Татарстана ежедневно выпивает 6-7 чашек чая, что на 20% больше, чем по России. Мы с друзьями – не исключение. Но однажды нам захотелось разнообразия, мы с черного чая перешли на травяные чаи, и нам это понравилось. И вкусно, и полезно. А уж потом укрепившийся интерес перерос в бизнес».

Кооператив «Заготовитель» был зарегистрирован весной 2019 года. Сейчас в нем уже 95 пайщиков. Это в основном крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели из пяти регионов страны – Татарстана, Крыма, Адыгеи, Алтая, Московской области. Все они занимаются выращиванием или заготовкой трав, ягод и фруктов.

«От министерства экономики я получил два льготных микрозайма на 5 и 11 млн рублей и остался очень доволен. Благодаря полученным средствам я своевременно расплатился с поставщиками, что помогло, в свою очередь, выйти на прибыль. Это было очень важно для меня. Также мне удалось купить строительные материалы и начать строительство нового склада для хранения сырья», – сообщил Рамиль Яруллин.

В 2021 году на поддержку предпринимателей Татарстан выделено 1,2 млрд рублей, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 249 млн рублей. Предпринимателям и самозанятым доступны льготное микрофинансирование, грантовая поддержка, оказываются услуги по размещению и продвижению продукции предприятий на маркетплейсах, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, финансирование сертификации, товарного знака, а также проводятся различные обучающие мероприятия, гарантийная поддержка.