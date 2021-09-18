Эта война – страшно длинна, страшно! С пулей в груди – больно бежать, больно!..

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

Голубь летит, голубь летит – белый.

Черный за ним ястреб летит в гневе...

Эти стихи, родившиеся у Юнны Петровны (даже не знаю, сколько лет назад, они, кажется, были с нею и с нами всегда) - время от времени сами появляются - в напечатанном или в произнесённой виде.

На этот раз я увидел каленые строки Мориц в соцсетях - она сама их нам напомнила.

Зачем - опять?

И - именно сейчас...

Позвонил вот. Было уже позже, чем полночь.

- ...Почему же вы отказались уже однажды читать эти стихи вслух! Под аудиозапись, Юнна Петровна...

- У меня много стихов, которые вслух - всем - никогда не читаю. Саша...

Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай

– Сделай меня каплей дождя в небе!

- Почему же это так трогает? И - в душу западает?

- Да! Да! Да! Это песней потом стало. После того, как я написала. И музыку написал...Темяков, который работал в Большом театре. Игорь Темяков. Это было даже на пластиночке маленькой.

Я сейчас публикую стихи, без которых люди в нашей стране - любящие нашу страну - просто жить не могут.

Если ты посмотришь комментарии… У меня же не накручено количество посещений, как у некоторых. У меня тридцать восемь с чем-то тысяч - это только подписчиков тут. (Речь о странице Юнны Мориц в Фейсбуке. - А.Г.) Не считая того, что - ВКонтакте, на сайте. (На официальном сайте Юнны Мориц. - А.Г.) Где уже за семь миллионов перевалило. Если ты посмотришь комментарии, если ты увидишь...

- Да - смотрю. Вижу.

- Понимаешь, люди без этого жить не могут, без того, что я могу позволить себе в моем поэтстве.

И вот этим поэтством я сейчас занимаюсь, как тебе известно, абсолютно бесплатно.

Но, это - святое дело. Ведь нашим людям бьют по мозгам проплаченные великолепно со всех сторон настоящие бандюки. Причем, эти бандюки обитают на том поле деятельности, где мы с тобой находимся.

- Русофобщина?

- Мы с тобой сейчас, Саша, как раз (разбирая эти стихи. - А. Г.) и занимаемся тем, что даём людям противоядие от террора русофобщины.

- Но, согласитесь, Юнна Петровна...

Наши придут, звезды зажгут наши,

Вспомнят меня, песни споют наши...

- Да, люди, Саша, любят эти стихи - за то, что я пропускаю их судьбы через себя.

Надо понимать, что каждый из нас - это окно, распахнутое в Божий Мир, в Божий Свет. И из этого окна каждый из нас видит что-то своё.

Но - я занимаюсь тем, что видят все люди.

- После этого вашего стихотворения, Юнна Петровна, хочется долго, долго, долго молчать. И думать, думать... Правда!*

* * *

Голубь летит, голубь летит – белый.

Черный за ним ястреб летит в гневе.

Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай -

Сделай меня каплей дождя в небе!

Эта война – страшно длинна, страшно!

С пулей в груди – больно бежать, больно!

Мне никогда в жизни не стать старше,

Если сейчас ветром не стать вольным.

Наши придут, звезды зажгут наши,

Вспомнят меня, песни споют наши.

Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай -

Сделай меня вербой в лесу белой!

Мама, прощай, в левом крыле – рана!

Завтра в лесу солнце взойдет рано...

Наши придут, звезды зажгут наши,

Вспомнят меня, песни споют наши.

Юнна Мориц.