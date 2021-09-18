Эта война – страшно длинна, страшно! С пулей в груди – больно бежать, больно!..

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
Голубь летит, голубь летит – белый.
Черный за ним ястреб летит в гневе...
Эти стихи, родившиеся у Юнны Петровны (даже не знаю, сколько лет назад, они, кажется, были с нею и с нами всегда) - время от времени сами появляются - в напечатанном или в произнесённой виде.
На этот раз я увидел каленые строки Мориц в соцсетях - она сама их нам напомнила.
Зачем - опять?
И - именно сейчас...
Позвонил вот. Было уже позже, чем полночь.
- ...Почему же вы отказались уже однажды читать эти стихи вслух! Под аудиозапись, Юнна Петровна...
- У меня много стихов, которые вслух - всем - никогда не читаю. Саша...
Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай
– Сделай меня каплей дождя в небе!
- Почему же это так трогает? И - в душу западает?
- Да! Да! Да! Это песней потом стало. После того, как я написала. И музыку написал...Темяков, который работал в Большом театре. Игорь Темяков. Это было даже на пластиночке маленькой.
Я сейчас публикую стихи, без которых люди в нашей стране - любящие нашу страну - просто жить не могут.
Если ты посмотришь комментарии… У меня же не накручено количество посещений, как у некоторых. У меня тридцать восемь с чем-то тысяч - это только подписчиков тут. (Речь о странице Юнны Мориц в Фейсбуке. - А.Г.) Не считая того, что - ВКонтакте, на сайте. (На официальном сайте Юнны Мориц. - А.Г.) Где уже за семь миллионов перевалило. Если ты посмотришь комментарии, если ты увидишь...
- Да - смотрю. Вижу.
- Понимаешь, люди без этого жить не могут, без того, что я могу позволить себе в моем поэтстве.
И вот этим поэтством я сейчас занимаюсь, как тебе известно, абсолютно бесплатно.
Но, это - святое дело. Ведь нашим людям бьют по мозгам проплаченные великолепно со всех сторон настоящие бандюки. Причем, эти бандюки обитают на том поле деятельности, где мы с тобой находимся.
- Русофобщина?
- Мы с тобой сейчас, Саша, как раз (разбирая эти стихи. - А. Г.) и занимаемся тем, что даём людям противоядие от террора русофобщины.
- Но, согласитесь, Юнна Петровна...
Наши придут, звезды зажгут наши,
Вспомнят меня, песни споют наши...
- Да, люди, Саша, любят эти стихи - за то, что я пропускаю их судьбы через себя.
Надо понимать, что каждый из нас - это окно, распахнутое в Божий Мир, в Божий Свет. И из этого окна каждый из нас видит что-то своё.
Но - я занимаюсь тем, что видят все люди.
- После этого вашего стихотворения, Юнна Петровна, хочется долго, долго, долго молчать. И думать, думать... Правда!*
* * *
Голубь летит, голубь летит – белый.
Черный за ним ястреб летит в гневе.
Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай -
Сделай меня каплей дождя в небе!
Эта война – страшно длинна, страшно!
С пулей в груди – больно бежать, больно!
Мне никогда в жизни не стать старше,
Если сейчас ветром не стать вольным.
Наши придут, звезды зажгут наши,
Вспомнят меня, песни споют наши.
Мама, спаси, чудо со мной сделай, сделай -
Сделай меня вербой в лесу белой!
Мама, прощай, в левом крыле – рана!
Завтра в лесу солнце взойдет рано...
Наши придут, звезды зажгут наши,
Вспомнят меня, песни споют наши.
Юнна Мориц.