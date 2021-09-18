Выбираем качественную и полезную гречку

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова Фото: pixabay.com

– Расскажите, пожалуйста, какие регионы считаются в РФ рекордсменами по выращиванию гречки?

– В России гречку выращивают в более чем 30 областях и республиках, наибольший урожай показывает Краснодарский край. Основные районы возделывания – Нечерноземная зона, области Центрального Черноземья, Волжско-Камская лесостепь, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. В южных и юго-восточных областях гречиху почти не высевают: здесь она страдает от засухи и суховеев. В мире же Россия занимает первое место по зернообороту. В первой пятерке стран-производителей крупы также Китай, Украина, Польша и Франция.

– Как происходит контроль качества сбора гречки на территории РФ? Как часто проходят проверки органами Роспотребнадзора? Как часто выявляются нарушения и какие именно?

– Плановые проверки Роспотребнадзора в отношении производителей и продавцов гречки проводятся в соответствии с риск-ориентированностью объекта не чаще одного раза в три года; внеплановые – при поступлении жалоб потребителей. Наиболее частые нарушения – отсутствие товарно-сопроводительных документов на продукцию, справки из хозяйства о пестицидах и удобрениях, использованных при выращивании гречки, и фунгицидов, применяющихся для борьбы с амбарными вредителями в складских помещениях.

– Регламентируется и нормируется ли содержание пестицидов, тяжелых металлов в гречке?

– Требования безопасности гречки установлены в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Там прописаны разрешенные нормы содержания токсичных элементов в зерне. Например, допустимы 05 мг/кг свинца, 0,2 мышьяка, 0,1 кадмия, 0,03 ртути и так далее. Там же обозначены предельно допустимые уровни содержания вредных примесей в зерне, поставляемом на пищевые цели.

– На что обращать внимание при покупке гречки?

– На прилавках наших магазинов чаще всего можно встретить гречневую крупу двух видов: ядрицу (целое зерно) и продел (колотое зерно). Гречневая крупа бывает пропаренная и непропаренная. Пропаренную гречневую крупу также называют быстроразваривающейся (информация об этом указывается на упаковке). Гречневая крупа может продаваться в различных упаковках (бумажные пакеты, пакеты из пищевой полиэтиленовой и целлофановой пленки, бумажные и картонные пачки и т. д.).

Предпочтение следует отдавать гречке в прозрачной упаковке (целлофановом или бумажном пакете с прозрачным окошком), чтобы была возможность оценить внешний вид крупы, а также наличие посторонних примесей. При этом следует обращать внимание и на герметичность упаковки: она должна быть цельной, неповрежденной.

– Что должно быть написано на упаковке?

– На упаковке гречки должна содержаться следующая информация:

наименование крупы, вид, сорт;

дата изготовления (месяц, год);

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

масса нетто;

срок годности;

пищевая ценность продукта;

наименование и номер документа, в соответствии с которым произведена крупа (ГОСТ, ТУ).

Срок хранения гречневой ядрицы не превышает 20 месяцев, продел хранится чуть меньше – 18 месяцев. При покупке гречки следует обращать внимание на дату изготовления и фасовки.

– Куда обращаться, если вы купили некачественную гречку?

– Если вы купили некачественную гречку, необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть описаны недостатки товара и четко сформулированы ваши требования. Один экземпляр претензии нужно вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф. И. О. лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца должен возвратить товар ненадлежащего качества. В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если продавец отказался от приемки товара ненадлежащего качества, следует обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем субъекте, по месту нахождения продавца, в письменном виде.