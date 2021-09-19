Модный приговор: Лорак показала себя без фотошопа, а Семенович раскритиковали за устаревший наряд

Певица Ани Лорак. Фото: Ксения Князева.

«Русское Радио» отметило 26-летие и позвало на праздник свой артистический пул.

На сцену с теплыми музыкальными поздравлениями вышли Николай Басков, Дима Билан, Ани Лорак, Слава, Dенис Клявер, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, ЮрКисс, Dabro, группа «Земляне» и другие.

Гостями вечера стали такие известные персоны, как Юлия Савичева, Анна Калашникова, Анна Семенович, Ирина Дубцова, Елена Север и другие медийные личности.

Кто на красной дорожке был самым стильным, а кому лучше переодеться kp.ru рассказала звездный дизайнер Ксения Князева.

Ксения Князева Фото: Instagram.com

Анна Семенович

Анна Семенович Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Образ очень устаревший. Во всех смыслах этого слова. Я вообще не понимаю, как можно было так нарядиться на красную дорожку,-разводит руками наш звёздный эксперт Ксения Князева. - Так можно выйти погулять по улице, дойти до офиса. И ладно это была бы трендовая история, но пиджачок очень маленький. Был бы он «оверсайз» (как бы не со своего плеча) - ещё ладно. Но он мелкий какой-то. Брюки из кожи, но не современные. В общем, все из прошлого века. Тётушкин наряд.

Наталья Подольская

Наталья Подольская Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У Наташи плащ слишком скучный по крою, слишком классический. В нем не хвастает объёма. Он выглядит не эффектно, - считает дизайнер Ксения Князева.

Певица Слава

- Это опасная история, когда сапоги поднимаются высоко к платью. Для такого образа фигура (и в особенности талия) должны быть идеальными. Тем более, если мы акцентируем талию декоративными элементами. В случае с певицей Славой - это аппликация в виде звезды.

Артистку это платье не красит, добавляет объёма и сокращает ее торс. Славе нужно более тщательно платья подбирать. С учетом особенностей фигуры.

Анна Калашникова

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как же мне хочется переодеть Анну Калашникову. Пора менять имидж Барби. Слишком много всего в одной девушке. Сейчас можно найти более современные варианты для сексапильной дивы. Можно найти альтернативу всему этому «шику-блеску».

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ани Лорак похоже решила показать всем свой красивый пресс и худую талию после того, как вышли фото, где она себя жестко отфотошопила и люди это заметили. Да, у певицы на сей раз хороший образ. Но я бы более акцептированные плечи сделала. Так бы талия выглядела бы ещё более тонкой. И эти туфли с выглядывающими пальцами с чёрным маникюром ...Если хочется добавить роста, нужно использовать более актуальную обувь.

Денис Клявер с женой

Денис Клявер с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Такая девушка красивая и так скучно одета. Словно по дороге в гипермаркет. Светлый образ - это хорошо, но брюки и свитер не показывают красоту фигуры. Как в мешке.

Все очень грустно и скучно. И на голове пренебрежительное отношение к красной дорожке - помыла голову и пошла.

Юля Савичева

Юлия Савичева Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Савичева молодец. Сразу видно, что продумала образ. Нюдовый цвет - это прекрасно. Но я бы все же выбрала топ другого цвета. Или акцентный ремень, чтобы подчеркнуть талию. Или «золотишка» в аксессуарах добавить, чтобы саму Юлю выделить. Чтобы была видна и артистка, а не только костюм.

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