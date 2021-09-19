В Калуге детей и подростков решили заинтересовать наукой и познакомить с космосом с помощью актёров и космонавтов

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Его прологом стал премьерный показ спектакля «Летчик и Маленький принц» по мотивам сказки-аллегории Антуана де Сент-Экзюпери. Премьера прошла в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Неповторимую атмосферу, которую выдумал известный французский писатель, поэт и эссеист, профессиональный лётчик Экзюпери, воссоздали замечательные актёры Калужского театра кукол. В интерпретации авторов постановки философской притчи режиссера Дмитрия Павлова из Санкт-Петербурга и ульяновского художника Дмитрия Бобровича, этот мир в населен людьми и куклами — знаменитыми персонажами сказки. Пролог и финал истории о принце с крохотной планеты в спектакле читает космонавт Сергей Крикалев, побывавший в космосе шесть раз.

Начало благотворительного проекта «Космос – детям» организаторы приурочили ко дню рождения основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, а также к 650-летию основания Калуги и к 60-летию первого полета человека в космос.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

В мероприятиях приняли участие Герой Советского Союза и Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев, Сенатор Российской Федерации Александр Савин, региональный министр культуры Павел Суслов, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, заместитель городского Головы Калуги Ирина Агеева, директор Калужского театра кукол Алексей Соколов, директор Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова, директор Фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы», член Союза журналистов России Елена Метелковская.

Кстати, Сергей Крикалев прибыл в Калугу на самолёте-амфибии Л-42. Он приводнился перед Государственным музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковского на воду Яченского водохранилища. Л-42 пилотировали сам летчик-космонавт СССР и председатель АНО «Летающее поколение» Владимир Борисов.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

«Это приводнение – фактически идея для создания гидропорта. Я не знаю, насколько это возможно, это должны сказать специалисты, но идея запущена. Во всяком случае, приводнение было удачным, и мы рады приветствовать Сергея Константиновича в нашем любимом городе», – отметил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин оригинальность способа прибытия Сергея Крикалева в Калугу.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Участники мероприятий в парке им. К.Э. Циолковского почтили память ученого и возложили цветы к его могиле.

В музее истории космонавтики прошла пресс-конференция, посвящённая открытию благотворительного проекта.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

«Уверен, что спектакль, который создан по мотивам этой сказки, будет учить зрителей доброте, отзывчивости, вере в прекрасное, а также привлечет внимание детей и взрослых к вопросам изучения науки и покорения космоса», – отметил в своём выступлении председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области

А министр культуры Калужской области Павел Суслов сказал: «Символично, что именно сегодня в 164-ый день рождения Константина Эдуардовича Циолковского в музее космонавтики стартовал благотворительный проект «Космос-детям». Его цель – в доступной и современной форме связать знакомство молодежи с достижениями в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием».