Европарламент пытается упростить трудовую миграцию

В Европе возникли проблемы на рынке труда, вызванные пандемией. Фото: REUTERS

Депутаты Европарламента поддержали инициативу об изменении правил выдачи «голубых карт» Евросоюза, позволяющих легализоваться в странах альянса высококвалифицированным иностранцам. Теперь директива будет вынесена на рассмотрение Совета ЕС.

За новые правила выдачи вожделенного для многих документа проголосовало подавляющее число евродепутатов, передает Euractiv.

Если директиву утвердят, то порог заработной платы для кандидатов на получение «голубой карты» можно будет устанавливать в пределах 100-160% от средней зарплаты в стране пребывания. На данный момент этот показатель жестко зафиксирован на уровне 150%.

Кроме того, в два раза (до шести месяцев) снизится срок, на который соискатель «голубой карты» должен иметь трудовой договор либо юридически оформленное предложение работы.

«Голубая карта» (Blue Card) – это официальное разрешение на проживание и работу для иностранца в одной из 25 стран Евросоюза (за исключением Ирландии и Дании), которое выдается высококвалифицированным сотрудникам при наличии гарантий приема на работу. Найти работодателя претендент на получение карты должен сам.

Система Blue Card появилась в ЕС в 2009 году и с тех пор не претерпевала каких-либо серьезных изменений, несмотря на то, что реформировать правила Еврокомиссия предлагала еще 5 лет назад.

По мнению экспертов, достижение успеха в упрощении выдачи «голубых карт» связано с проблемами на рынке труда, вызванными пандемией.