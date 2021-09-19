Более 190 тысяч российских избирателей голосовали досрочно в труднодоступных местах

Чтобы добраться до некоторых избирателей, приходилось прилагать серьезные усилия Фото: REUTERS

Утро воскресенья в Центризбиркоме началось с рассказа о голосовании в труднодоступных местностях России. Об этом поведал член ЦИКа Александр Курдюмов:

- С 29 августа по 6 сентября проводилось досрочное голосование в Госдуму восьмого созыва - те граждане, кто находятся в труднодоступных местах, у нас есть в 36 субъектах РФ, на судах, находящихся в плавании - всего более 192 тысяч избирателей. В основном это работники метеостанций, полярных станций, маяков, оленеводческих стойбищ .

Чтобы добраться до некоторых избирателей, приходилось прилагать серьезные усилия, о чем рассказали главы региональных избирательных комиссий.

Евгений Николаевич - глава избирательной комиссии из Якутии. :

- Напомню, наша территория составляет больше трех миллионов квадратных километров - почти пятая часть страны, 5 Франций или 13 Англий. Нам выделили дополнительные средства на организацию досрочного голосования. 9428 человек так проголосовали, в том числе 6 тысяч - живущие в самых отдаленных местах. Это оленеводы золотари, скотоводы, вахтовики - мы постарались максимально охватить, добирались на вездеходах, на тракторах "Беларусь".

Показали семью оленеводов Куприяновых, которые всем своим видом показывали, как это здорово, что они могут отдать свой голос, не отрываясь от любимых оленей.

Глава избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина:

- Да, уже скоро мы приступим к подсчету голосов. Половина избирательных участков - на судах - рыболовецких, на кораблях ВМФ - там боле 6 тысяч избирателей только в эту компанию. У нас есть морская избирательная комиссия, 25 комиссий вылетали и выезжали к избирателям, которые самостоятельно добраться не могут, там, где вообще нет дорог. Представьте, что чувствует смотритель маяка, когда к нему приезжали члены избиркома,

Показали Осадчинское месторождение, где работают 300 избирателей из разных концов страны - люди проходят и говорят, что это очень удобно.

Антон Богомолов, руководитель избиркома Мурманской области:

- Свыше 60 тысяч военнослужащих и сотрудников - это 10 процентов от всего числа избирателей - находятся в отдаленных местах. Более чем в 50 населенных пунктах такое голосование организовано было, и на 169 судах.

Дмитрий Степанов, республика Алтай:

- У нас Алтайский и Катунский заповедники отнесены к особо охраняемым объектам, включены в список ЮНЕСКО. Дороги там и в иных местах зачастую отсутствуют, Тут Рерих искал свою заповедную страну, тут проживают старообрядцы, на горе Белуха две метеостанции - дороги туда нет, туда и на лошадях подняться сложно, вы бы видели, как люди там были благодарны.