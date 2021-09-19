Арабский Twitter опубликовал доказательство прибытия «вагнеровцев» в Мали

В арабском Twitter появились сообщения со скриншотами, доказывающими прибытие россиян в Мали. Фото: Twitter.com

В арабском Twitter появились сообщения со скриншотами, доказывающими прибытие россиян в Мали. Пользователи ссылаются на сайт globe.adsbexchange.com, через который можно отследить авиаперелеты по всему миру. Судя по данным портала, самолет с «вагнеровцами» прибыл еще в августе.

Все лето мировые СМИ писали о сотрудничестве властей Мали с российской «ЧВК Вагнера». По некоторым данным, россияне прибыли в республику еще в июне. В начале сентября стала известна численность подразделения – более тысячи человек. СМИ сообщают, что «вагнеровцы» уже занялись наблюдением и разведкой.

В это же время из Мали ожидается вывод французских военных, которые находятся в стране с 2013 года с бесславной миссией «Бархан». О ее завершении летом 2021 года сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. За годы операции французы скомпрометировали себя связями с боевиками. Таким образом, Франция продолжает терять влияние в регионе, разочаровав жителей Мали.