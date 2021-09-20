Анекдоты: Харизма - это нечто таинственное, что есть у лысых скучных миллиардеров

Хозяйке на заметку.
Хотите, чтобы муж во время готовки шутил, смеялся и крутился где-то рядом? Пригласите симпатичную подругу в мини-юбке помочь вам по кухне.
* * *
- Вы так хорошо работаете! Надо бы вам прибавить…
- Зарплату?!
- Нет, конечно. Работу.
* * *
- Мадам, а позвольте узнать: какое у вас хобби?
- Психиатрия.
- Лечите?
- Нет, психую!
* * *
Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на очередную годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что ничего не хочу.
* * *
- Пап, ну хватит уже говорить «самодельный». Говори - «крафтовый».
- Умник, бери крафтовую лопату и пошли майнить картошку.
* * *
- Сэр Генри, позвольте представить вам эксперта, который поможет нам избавиться от зловещей собаки Баскервилей, - говорит Бэрримор своему хозяину.
Сэр Генри с удивлением и даже опаской смотрит на заросшего бородой двухметрового верзилу.
- Я несколько иначе представлял вас, мистер Шерлок Холмс!
- Сэр, это не мистер Холмс, это мистер Герасим из России.
* * *
Сегодня окончательно убедился, что фразы «Чё это там ты жрешь?!» и «Чё это там у тебя?!» заставляют собаку жевать в три раза быстрее.
* * *
В семидесятых годах прошлого века детям объясняли, что светодиод - это такая маленькая радиодеталь, которая светится, как светлячок.
В наши дни детям объясняют, что светлячок - это такой маленький жучок, который светится, как светодиод.
* * *
Корреспондент берет интервью у Пеле.
- Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы выиграть у сегодняшней сборной России?
- Конечно!
- И с каким счетом?
- 1:0.
- Всего-то?!
- Ну, многим нам уже за восемьдесят...
* * *
Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки или что он копит деньги на более продвинутую модель.
* * *
Биологи утверждают, что на Новый год в каждую берлогу протискивается Дед Мороз и меняет во рту медведя лапу на другую, более сочную.