Анекдоты: Харизма - это нечто таинственное, что есть у лысых скучных миллиардеров

Хозяйке на заметку.

Хотите, чтобы муж во время готовки шутил, смеялся и крутился где-то рядом? Пригласите симпатичную подругу в мини-юбке помочь вам по кухне.

* * *

- Вы так хорошо работаете! Надо бы вам прибавить…

- Зарплату?!

- Нет, конечно. Работу.

* * *

- Мадам, а позвольте узнать: какое у вас хобби?

- Психиатрия.

- Лечите?

- Нет, психую!

* * *

Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на очередную годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что ничего не хочу.

* * *

- Пап, ну хватит уже говорить «самодельный». Говори - «крафтовый».

- Умник, бери крафтовую лопату и пошли майнить картошку.

* * *

- Сэр Генри, позвольте представить вам эксперта, который поможет нам избавиться от зловещей собаки Баскервилей, - говорит Бэрримор своему хозяину.

Сэр Генри с удивлением и даже опаской смотрит на заросшего бородой двухметрового верзилу.

- Я несколько иначе представлял вас, мистер Шерлок Холмс!

- Сэр, это не мистер Холмс, это мистер Герасим из России.

* * *

Сегодня окончательно убедился, что фразы «Чё это там ты жрешь?!» и «Чё это там у тебя?!» заставляют собаку жевать в три раза быстрее.

* * *

В семидесятых годах прошлого века детям объясняли, что светодиод - это такая маленькая радиодеталь, которая светится, как светлячок.

В наши дни детям объясняют, что светлячок - это такой маленький жучок, который светится, как светодиод.

* * *

Корреспондент берет интервью у Пеле.

- Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы выиграть у сегодняшней сборной России?

- Конечно!

- И с каким счетом?

- 1:0.

- Всего-то?!

- Ну, многим нам уже за восемьдесят...

* * *

Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки или что он копит деньги на более продвинутую модель.

* * *

Биологи утверждают, что на Новый год в каждую берлогу протискивается Дед Мороз и меняет во рту медведя лапу на другую, более сочную.